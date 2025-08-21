Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

La cesión total de Donetsk, que podría estar en la agenda de unas hipotéticas negociaciones entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el ruso, Vladimir Putin, haría mucho más difícil para Ucrania organizar una defensa eficaz contra una nueva agresión y le daría a Rusia una plataforma que facilitaría sus avances hacia las regiones vecinas de Jarkov y Dnipropetrovsk. Convencer al presidente estadounidense, Donald Trump, de que una zona fuertemente fortificada, todavía bajo control ucraniano después de años de combates, es fundamental para la defensa del país ha sido una prioridad para Ucrania que enfrenta presión para ceder aproximadamente el 25% de la región oriental. «El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia está tratando de convencer a Occidente de que su ejército puede capturar toda la región de Donetsk este año», escribió el miércoles en Telegram el coronel Andrí Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Los combates son muy difíciles, reconoció, pero señaló que Rusia «no es capaz de capturar la región de Donetsk» donde pierde diariamente 1.200 soldados muertos o heridos. La zona que Rusia, según se informa, quiere arrebatarle a Ucrania ha sido fuertemente fortificada durante los más de 11 años que han durado los combates en Donetsk, incluidos los 3 años y medio de la invasión a gran escala. Con la ciudad de Pokrovsk bajo amenaza de cerco, ciudades clave como Kostiantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk y Sloviansk siguen siendo centrales para la defensa de Ucrania, sirviendo como centros logísticos vitales y preparadas para transformarse en fortalezas si las fuerzas rusas avanzan más cerca. Este territorio proporciona a las fuerzas ucranianas una combinación óptima de obstáculos naturales y artificiales, que muchos analistas militares ucranianos y extranjeros creen que podrían detener o limitar los avances rusos durante años. Numerosos ríos, en particular, impiden los rápidos movimientos rusos, dando tiempo a los drones y la artillería ucranianos para infligir daños significativos. Los centros urbanos con grandes complejos industriales, rodeados de campos minados, también ofrecen una cobertura considerable a las fuerzas ucranianas. Incluso si Rusia recurre a la aviación y la artillería para destruir gradualmente estas zonas, estas «fortalezas» pueden ralentizar significativamente su avance, como se ha demostrado en Bajmut y actualmente en Pokrovsk, donde Ucrania tuvo menos tiempo para establecer líneas defensivas similares. Entregar estas ciudades relativamente intactas y permitir que las fuerzas rusas avancen 82 kilómetros hacia el oeste sería impensable para el ejército ucraniano, escribe Oleksandr Solonko, un operador de drones que lucha cerca de Pokrovsk, en su blog, comparando tal medida con un «suicidio».