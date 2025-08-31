Un millón de hectáreas abrasadas en Europa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

En lo que va de año la superficie calcinada en la Unión Europea (UE) superó el millón de hectáreas, el peor dato desde que hay registros, en gran parte debido a los intensos incendios de agosto en la península ibérica que dejaron fallecidos, miles de evacuados y áreas protegidas arrasadas. A un mes de que termine la temporada de incendios, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en sus siglas en inglés), contabiliza 1.016.425 hectáreas (ha) quemadas, superando a las 993.558 ha de 2017, hasta ahora el récord desde que comenzaron los registros en 2006. Solo España y Portugal concentran más del 60 % de la superficie arrasada por el fuego en los 27 países. En el caso español, los incendios han devastado 377.234 ha, el 37 % del total, mientras que en Portugal la cifra asciende a 260.358 ha, un 25 %. El mes comenzó con una intensa ola de calor que se sintió en todo el sur de Europa, pero especialmente en los dos países ibéricos. En España duró 16 días y se convirtió en la más potente desde que hay registros, con una anomalía de 4,6 grados. Según un informe divulgado este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la primavera de este año —»muy húmeda» en gran parte de la península— favoreció un crecimiento extraordinario de la vegetación que, tras un junio y julio secos y cálidos, se convirtió en combustible para los incendios. Las llamas no solo arrasaron el territorio, también han disparado los gases contaminantes. Según EFFIS, entre el 1 de enero y el 26 de agosto se liberaron 38,37 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) como consecuencia de los incendios, más del triple que en el mismo periodo de 2024 (11,46 millones). El científico del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), Mark Parrington, calificó de «excepcionales» las emisiones de los incendios españoles y portugueses durante agosto, y advirtió de que las grandes cantidades de humo y partículas PM2,5 provocaron un «grave deterioro de la calidad del aire» en la península ibérica y en partes de Francia. España y Portugal, los más afectados. En España, León, Zamora y Galicia (noroeste) o Extremadura (oeste) han sido las más castigadas por los incendios forestales que, en las últimas semanas, llegaron a registrar más de una veintena de focos graves activos al mismo tiempo. Los fuegos han dejado, al menos, ocho fallecidos en lo que va de año y, solo en el mes de agosto, obligaron a evacuar a más de 35.000 personas, calcinaron pueblos, espacios naturales protegidos o cortaron carreteras.