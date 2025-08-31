La OCS inicia su 25ª cumbre en busca de una 'coordinación más estrecha'

Publicado por Agencias Pekín Creado: Actualizado:

China inaugura este domingo en Tianjin (noreste) la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que acudirán, además del presidente chino, Xi Jinping, los mandatarios ruso e indio, Vladímir Putin y Narendra Modi, en una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su capacidad de convertir la retórica en resultados.

Pekín, que prevé que esta cumbre sea la de mayor envergadura desde la fundación del organismo en 2001, ha confirmado la asistencia de mandatarios de Rusia, Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, además de países observadores como Turquía, Irak, Indonesia, Malasia y Vietnam.

La OCS carece de cláusulas de defensa mutua a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la buena vecindad y la cooperación política, económica y en seguridad. Su reto, superar las desconfianzas y ofrecer resultados tangibles.

El viceministro asistente de Exteriores de China Liu Bin afirmó recientemente que la cumbre, que durará hasta el lunes, será «amistosa, unida y productiva» y que impulsará a la OCS a «una nueva fase de desarrollo», caracterizada por «una mayor solidaridad y una coordinación más estrecha».

Según Liu, Xi presidirá las reuniones de jefes de Estado y un encuentro con observadores y socios, con una agenda centrada en seguridad regional, multilateralismo y desarrollo sostenible.

Con la presencia de líderes como Putin, la cita ofrecerá a Xi la oportunidad de ostentar liderazgo ante el Sur Global en un contexto de tensiones con Occidente, según algunos analistas.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.