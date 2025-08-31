Diario de León

Asesinado el expresidente del parlamento ucraniano

Foto de archivo de la investidura en el Parlamento de Ucrania de Volodímir Zelenski.

Foto de archivo de la investidura en el Parlamento de Ucrania de Volodímir Zelenski.SERGEY DOLZHENKO

Publicado por
Agencias
Ucrania

Creado:

Actualizado:

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

«El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia», dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino», agregó.

Según la policía la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se están haciendo esfuerzos por poder averiguar quien fue el autor material del asesinato y se intenta lograr determinar su paradero.

tracking