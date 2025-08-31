Asesinado el expresidente del parlamento ucraniano

Foto de archivo de la investidura en el Parlamento de Ucrania de Volodímir Zelenski.SERGEY DOLZHENKO

Publicado por Agencias Ucrania Creado: Actualizado:

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

«El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia», dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino», agregó.

Según la policía la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se están haciendo esfuerzos por poder averiguar quien fue el autor material del asesinato y se intenta lograr determinar su paradero.