Bolsonaro será juzgado por golpismo a partir de este martes

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil empezará a partir del martes a juzgar a ocho de los acusados por tramar un golpe de Estado, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, antiguos ministros y generales del Ejército.

El tribunal ha reservado cinco días, tres de ellos con sesiones dobles, para dirimir las responsabilidades de los reos.

Bolsonaro responderá por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Cinco jueces serán los encargados de definir el futuro del expresidente brasileño en el juicio. El órgano colegiado, de tendencia progresista, ha dictado duras penas en los dos últimos años contra otros acusados por la asonada golpista del 8 de enero de 2023.