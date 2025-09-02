Netanyahu apuesta por imponer un gobierno militar en Gaza

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, no aceptó que el gabinete de seguridad votara en torno a un posible pacto por fases con Hamás e impuso su apuesta por un acuerdo integral basado en la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas.

La reunión en la que se abordó el asunto comenzó el domingo por la tarde, se alargó hasta la madrugada y se vivieron momentos de tensión, según medios locales, por las diferencias entre la voluntad del mandatario y la opinión de los responsables de seguridad. El jefe del ejército, Eyal Zamir, es partidario de la propuesta que hay sobre la mesa para garantizar la salida segura de al menos diez cautivos y alertó de que la invasión es el preludio de una Administración en manos de militares.

Ministros ultranacionalistas como la responsable de Asentamientos, Orit Strock, llamaron «cobarde» al general por anteponer la necesidad de un acuerdo al final de la que llaman «capital de Hamás", en referencia a Ciudad de Gaza. Los tanques israelíes avanzan en la zona, el mayor núcleo urbano de la Franja, donde ya controlan más del 40% del territorio. A su paso dejan muerte, más de un centenar de fallecidos en las últimas 24 horas, y una destrucción total porque van dinamitando barrio a barrio para evitar que los civiles puedan regresar algún día a sus casas. La operación prosigue imparable y el jefe del ejército alertó a los responsables políticos que con la actual estrategia «van a instaurar un Gobierno militar, su plan nos está llevando allí, comprendan el significado». Zamir cuenta con el respaldo de los responsables del Mossad y Shin Bet al respecto.