Israel plantea una anexión casi total de Cisjordania

Mientras el ejército de Israel moviliza a decenas de miles de reservistas para el asalto de Ciudad de Gaza, Benjamín Netanyahu reabre el frente de Cisjordania y plantea su anexión. Se trata de un formalismo ya que, de facto, los territorios palestinos se encuentran bajo régimen de ocupación militar, pero el plan fue calificado de "línea roja" por Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro hebreo recuperó el viejo sueño del ultranacionalismo sionista como respuesta a los anuncios de Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia y Bélgica de reconocer el Estado palestino. Su titular de Economía, Bezalel Smotrich, fue más concreto y propuso extender la soberanía israelí al 82% de Judea y Samaria, nombres bíblicos de Cisjordania.

"La anexión sería una línea roja para mi Gobierno, lo que significa que no puede haber una paz duradera. Impediría la integración regional y sería la sentencia de muerte de la solución de los dos Estados", declaró la enviada especial emiratí, Lana Nusseibeh, al diario 'The Times of Israel'.

Estas palabras fueron un aviso para Netanyahu cuando se cumple el quinto aniversario de los Acuerdos Abraham, por los que Emiratos normalizaron relaciones con el Estado judío junto a Baréin.

El primer ministro israelí y el presidente de EE UU, Donald Trump, quieren ampliar el número de países que forman parte de ese pacto, pero la campaña militar en Gaza, investigada como genocidio por la Justicia internacional, y la anexión de Cisjordania son un freno, sobre todo para actores regionales clave como Arabia Saudí.

Riad también mostró su rechazo a los planes de anexión y defendió la solución de los dos Estados, aunque esta se aleja cada día más de la realidad sobre el terreno. Los ultranacionalistas y los ultraortodoxos blindan el asiento de primer ministro de Netanyahu y el precio de su apoyo se percibe en decisiones como la de invadir Ciudad de Gaza, mantener los privilegios de los religiosos a la hora de no acudir a filas o la anexión de los territorios palestinos.

Smotrich instó a Netanyahu a extender la soberanía israelí sobre Cisjordania y propuso que el 82% del espacio quede bajo la ley israelí y el 18% bajo administración palestina para cumplir con la idea de "máximo territorio, mínimos árabes". En opinión del líder radical, "el amplio consenso a favor de la soberanía se basa en la comprensión de que no podemos permitir que una amenaza existencial crezca dentro de nosotros. Es hora (...) de eliminar cualquier posibilidad de dividir nuestra diminuta tierra".

Divididos en islas urbanas

El titular de Economía mostró este miércoles un mapa con el logotipo del ejército en el que se podía ver el resultado de esa anexión masiva de un territorio en el que los palestinos quedarían concentrados en pequeñas islas urbanas.

El propio Bezalel, colono residente en Kedumim, anunció a finales de agosto un proyecto clave de asentamiento, llamado E1, que dividirá Cisjordania en dos partes, separando ciudades como Ramala y Nablus, en el Norte, de Belén y Hebrón, en el Sur, y dejando totalmente aislada la parte este de Jerusalén. Los planes para Cisjordania son más claros que los que tienen las autoridades de Israel en Gaza. El único, al menos público, es el de "la Riviera de Oriente Medio" impulsado por Trump, que supondría la expulsión de los 2 millones de gazatíes. Los hebreos avanzan con la campaña militar y los responsables de seguridad alertan de que van camino de la administración militar de la Franja.

