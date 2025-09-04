EE UU amenaza a Maduro con nuevas operaciones militares

Publicado por EUROPA PRESS / EFE Washington Creado: Actualizado:

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido ayer de que Washington llevará a cabo más operaciones militares contra cárteles responsables del tráfico de drogas en la región tras el bombardeo ejecutado el martes contra una embarcación supuestamente cargada con drogas y procedente de Venezuela. «Tenemos activos en el aire, en el mar, en buques, porque es una misión mortal y seria para nosotros. No nos detendremos con este bombardeo",dijo en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, antes de afirmar que «cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino».

"Es importante para el pueblo estadounidense proteger nuestra patria y proteger nuestro hemisferio", ha manifestado Hegseth, quien ha agregado que Washington «sabía exactamente quién iba en ese bote", antes de vincular a los fallecidos con el Tren de Aragua, «una organización terrorista designada por Estados Unidos que intenta envenenar el país con drogas». Así, ha puntualizado que las autoridades estadounidenses «han sellado la frontera» y ha agregado que el presidente del país, Donald Trump, «está dispuesto a ir a la ofensiva de una forma en la que otros no lo han hecho». «Es una clara señal al Tren de Aragua, al Cártel del Sol y a otros que emanan de Venezuela de que no vamos a permitir este tipo de actividad", avisó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que Venezuela ha creado a Estados Unidos un «problema tremendo» en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular y añadió: «no vamos a consentirlo más» y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer «no lo van a volver a hacer».

"Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo", aseguró Trump ante los periodistas en Despacho Oval.

El mandatario fue preguntado por el «ataque letal» que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del sur del mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua en la que fallecieron 11 «narcoterroristas».

"En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todos lo entienden perfectamente", dijo Trump sobre la embarcación atacada. «No lo volverán a hacer».