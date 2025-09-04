Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Al menos quince personas perdieron este miércoles la vida debido al descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria en Lisboa, en un suceso que también dejó al menos una veintena de heridos en la capital portuguesa. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas, aunque al cierre de esta edición se desconocía su nacionalidad.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18.00 hora local debido, según el diario 'Público', a un cable que se encontraba suelto. Este se rompió y provocó el descarrilamiento del teleférico. Una vecina de Barrio Alto, que volvía a casa del trabajo junto a un compañero, relató a los medios de comunicación que el funicular llamó su atención porque el vagón "no bajaba a la velocidad normal del tranvía". Entonces, "sólo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr". Según explicó, el vehículo se salió de los raíles en una curva y chocó con un edificio para terminar volcando con un "estruendo enorme", dejando al tranvía "completamente destrozado". La cabina, que se precipitó en la esquina del hotel Suíço Atlântico, quedó hecha trizas.

Los Bomberos de Lisboa enviaron ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos. Agentes de la Policía Judicial portuguesa también colaboran en el proceso de identificación de las víctimas. Con la llegada de la noche, se encendieron las luces y los bomberos seguían trabajando entre los escombros para rescatar a los sepultados bajo los restos del funicular. Asimismo, están recabando pruebas para evaluar la posible existencia de un delito relacionado con este accidente, aunque de momento no existen indicios de dolo.

Fue una fuente del Instituto Nacional de Minas y Energía (INEM) la que confirmó en el lugar que el incidente del popular teleférico ha dejado 15 muertos y 18 heridos. Cinco de los heridos se encuentran graves y hay un niño entre los 13 heridos leves. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Santa Maria, São José y São Francisco Xavier de la ciudad. Anoche todavía continuaban las labores de rescate y había aún varias personas atrapadas entre los escombros.

"Mantenimiento excelente" La empresa operadora asegura que el funicular había pasado todas las revisiones reglamentarias y recibía un mantenimiento "excelente". A pesar de ello, el trágico accidente ha dejado al país en estado de shock y el Gobierno luso decidió declarar un día de duelo nacional. Además, la feria del libro de Belén ha sido cancelada.

El Ascensor de Gloria tiene capacidad para 43 personas y se ha convertido en una icónica atracción turística del centro de Lisboa. Conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más populares entre los turistas que visitan de la capital portuguesa. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no se produjeron heridos.