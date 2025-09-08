Rusia se ensaña con Ucrania

Publicado por ALBA PELÁEZ / MIGUEL PÉREZ Madrid Creado: Actualizado:

Rusia ha lanzado en la madrugada de ayer domingo un nuevo ataque masivo con 805 drones y 13 misiles contra Ucrania. En el mayor bombardeo nocturno realizado desde el comienzo de la guerra, el ejército ha alcanzado por primera vez un edificio del Gobierno, la sede principal del consejo de ministros, uno de cuyos pisos superiores ha ardido tras el impacto de los restos de un avión no tripulado. La última ofensiva rusa ha dejado tres muertos y unos 17 heridos, la mayoría en Kiev. A ellos se suman otros 15 registrados a última hora del sábado en Zaporiyia. En el distrito capitalino de Svyatoshyn, según información preliminar, han fallecido «una mujer joven y un niño menor de un año», ha informado el alcalde, Vitali Klitschko.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos de bomberos han trabajado desde la madrugada para sofocar el fuego, que ha quemado mil metros cuadrados de salas y oficinas del histórico inmueble. "Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.

Estas declaraciones han ido acompañadas de varias fotografías en las que se observan llamas y humo saliendo de la parte alta del edificio. El Gobierno ha abierto una investigación para averiguar si el impacto de los restos ha sido accidental, después de que el dron ruso hubiera sido neutralizado en el aire, o si se ha tratado de una acción deliberada contra la sede del gabinete, en cuyo caso las autoridades consideran que el Kremlin ha dado un evidente salto cualitativo en la escalada bélica.

Se trataría de la primera vez que Moscú ataca físicamente un pilar central del Ejecutivo de Volodímir Zelenski desde el comienzo de la invasión. Y no uno cualquiera, sino el principal. De diez pisos de altura y fachada semicircular, el Budynok Uryadu se encuentra en la calle Hrushevskoho Mykhajla, fue construido entre 1936 y 1938, alberga el Gabinete de Ministros y es, por lo tanto, el centro neurálgico de la vida política y administrativa del país. Está conectado con otros edificios gubermanetales mediante túneles subterráneos. Como idea de su importancia, dispone de su propio búnker. La ofensiva ha coincidido anecdóticamente con la celebración del Día de la Inteligencia Militar en la exrepública soviética..

"El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos reforzar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin", ha aseverado Yulia Sviridenko.

La última vez que Rusia golpeó de manera masiva a su país vecino fue el pasado 9 de julio , cuando 728 drones kamikaze sembraron el terror simultáneamente en Ucrania. El de este domingo ha sido un ataque "en escala récord", ha señalado la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, quien se ha dolido de que, "una vez más, se han llevado vidas inocentes".

La ofensiva ha demostrado el músculo militar ruso, cuya artillería ha aprendido a lanzar un número mínimo de 500 drones al mismo tiempo con la coordinación suficiente para asolar amplias superficies del territorio ucraniano. Después del bombardeo del 9 de julio, entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre se registraron tres operaciones, nocturnas donde fueron disparados entre 502 y 598 aparatos. La táctica consiste en abrumar el escudo antiaéreo rival. Obliga a las brigadas de defensa a concentrarse en derribar los aviones no tripulados, lo que abre a los rusos ventanas por donde cuelan sus misiles de largo alcance, el auténtico martillo de la destrucción. Así, nueve de lo trece proyectiles disparados este domingo desde Kursk y Crimea impactaron contra sus objetivos, sobre todo en Kiev. No obstante, el ejército de Ucrania ha aprendido también a neutralizar los dones iraníes del Kremlin con misiles antiaéreos y ametralladoras pesadas: esta madrugada ha destruido al menos 714 aparatos rusos.

La lluvia de fuego ha durado doce horas y ha sido de tal intensidad que incluso la vecina Polonia ha activado su defensa antiaérea y movilizado los cazas de combate para proteger su territorio. A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población kievita que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos después de que se registrasen las primeras explosiones en la zona occidental del país, significativamente lejos de la línea del frente en el sur y el este. "Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", sostuvo.

Een este último ataque los rusos han diversificado como nunca sus objetivos. Poco antes de las dos de la mañana, los drones cayeron sobre las regiones de Kiev, Sumi, Zaporiyia, Jersón, Chernihiv, Járkov, Poltava, Donetsk y Dnipropetrovsk. A las 3.00 horas, los aparatos llegaron también a Odesa, Kirovohrad y Mykolaiv. A las 3.20, cubrían el cielo desde la capital hasta Kryvyi Rog. Tanto una como otra, además de Zaporiyia, fueron blanco también de los temibles misiles Iskander rusos. Decenas de explosiones than sacudido además la ciudad de Kremenchuk, en el centro del país, y destrozado el puente sobre el río Dnipro La destrucción se cebó en edificios residenciales y, sobre todo, de gran altura. La mujer fallecida junto con su bebé vivía en la zona superior de una torre de dieciseis pisos. Sus cuerpos fueron rescatados de entre los escombros. El marido pudo ser recuperado con vida, aunque sufre graves lesiones. Un dron penetró también por la ventana de un apartamento en otra torre de la ciudad donde reside el capitán de la selección ucraniana de fútbol, ?Georgy Sudakov, quien resultó herido.

Los tres distritos de Svyatoshynskyi, Darnytskyi y Pechersk han sido lor que mayores destrozos han sufrido en el ataque a Kiev, con inmuebles afectados y docenas de coches incendiados. En Pechersk se encuentra la sede del gabinete ministerial incendiada. "Los rusos están atacando deliberadamente objetivos civiles", ha denunciado Timur Tkachenko, de la Administración Estatal en Kiev.

Volodimyr Zelenski ha condenado los bombardeos y llamado a los aliados europeos de la denominada Coalicción de Voluntarios a presionar sobre Rusia. "Estos asesinatos ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra", ha dicho el presidente ucraniano, quien ha pedido a Estados Unidos que tome medidas más enérgicas. "Washington ha dicho repetidamente que se impondrán sanciones (a Rusia) por negarse a dialogar".

Zelenski considera que un ataque masivo como el de este domingo demuestra la nula voluntad del presidente ruso, Vladímir Putin, de emprender un proceso de paz, pese a que esta misma mañana el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha informaddo de que el jefe del Kremlin le ha comunicado su disposición a reunirse con el líder ucraniano incluso fuera de Moscú. Zelenski ha señalado, en cambio, que ahora es el momento de que actúe la comunidad internacional. "El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar. Todo lo que se necesita es voluntad política", ha dicho.

El ministro de Exteriores, Andriy Sybiga, ha destacado que por primera vez desde el comienzo de la invasión el Kremlin ha utilizado más de 800 drones y misiles en una noche. Moscú ha argumentado este mediodía que su ofensiva se ha dirigido contra la infraestructura militar ucraniana, lo que ha sido rechazado por el ministro, que ha calificado esta "grave escalada" como un ejercicio de "cinismo" de Putin incluso ante el presidente de EE UU, Donald Trump, y sus esfuerzos para un acuerdo de paz. "El historial antiterrorista ruso exige una respuesta contundente: nuevas sanciones contra Rusia y el fortalecimiento de Ucrania, en particular en el ámbito de la defensa aérea", ha exigido.