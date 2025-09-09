Un joven español muere en un atentado a tiros contra un autobús en Jerusalén

Publicado por Agencias Madrid / Jerusalén Creado: Actualizado:

El español Yacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado ayer contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén. El fallecido formaba parte de la comunidad judía de Melilla y se había desplazado hace unos años a estudiar a la universidad en una escuela talmúdica.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha indicado en rueda de prensa desde Hungría que el «horrible ataque terrorista» ha dejado seis víctimas mortales y ha recalcado que el país «está en guerra con el terrorismo islámico radical», antes de ahondar en que «Europa y la comunidad internacional, todos los países, deben adoptar una elección clara: están del lado de Israel o están del lado de los yihadistas».

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos «terroristas» implicados en el ataque contra el autobús han sido «neutralizados» por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado «presente en la zona». Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a un autobús y han abierto fuego contra los pasajeros. Los dos atacantes serían de Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido desde el lugar del ataque en que el país «está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes» y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque. «Tristemente, la guerra continúa en Jerusalén y Judea y Samaria —nombre bíblico de Cisjordania—, donde hemos actuado con gran fuerza», ha apuntado.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha destacado que se trata de «una mañana dolorosa y difícil» y ha lamentado que «civiles inocentes, mujeres, hombres y niños han sido brutalmente asesinados a sangre fría y han resultado heridos en un autobús a manos de terroristas malignos y viles». «Ante esta barbarie, vimos actos extraordinarios de heroísmo que evitaron una mayor pérdida de vidas inocentes. Este impactante ataque nos recuerda de nuevo que estamos luchando contra un mal absoluto. El mundo debe entender a lo que hacemos frente y que el terrorismo nunca nos derrotará», ha zanjado en su cuenta en X. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aplaudido la «heroica operación» llevada a cabo por «dos combatientes de la resistencia palestina». «Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo», ha reseñado. El grupo islamista ha advertido de que este ataque «supone un claro mensaje de que los planes (anunciados por el Gobierno de Israel) para ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa —situada en la Explanada de las Mezquitas— no quedarán sin castigo», según ha recogido el diario palestino «Filastin».

El ataque ha suscitado una fuerte repulsa internacional y una dura condena del Gobierno español. "España condena tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este» contra un autobús, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Exteriores.