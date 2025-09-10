Israel ataca a los mediadores de Hamás que negocian en Qatar y mata a dos

Publicado por Efe El Cairo Creado: Actualizado:

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya —que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino-, murieron ayer en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Catar, informó un miembro del buró político de Hamás. El otro muerto es Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Los miembros de más alto rango de la delegacióbn sobrevivieron.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que el objetivo del ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Catar era el jefe de la delegación negociadora en las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Khalil al Hayya. «No olvidemos que Khalil al Hayya es un terrorista asesino con la sangre de miles de personas en sus manos, uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre, al igual que muchos de sus colegas», escribió Herzog en un mensaje en la red social X, defendiendo el bombardeo.

Qatar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos. El bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas. Los países árabes arremeten contra Netanyahu por violación de derecho internacional. El Gobierno de España también ha condenado «tajantemente» el bombardeo de Israel contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, subrayando que este ataque «supone una violación flagrante del Derecho Internacional» y «de la soberanía territorial qatarí».

Israel emitió ayer una orden de evacuación para toda la urbe, de un millón de habitantes, antes de tomar control sobre ella, que la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea, Hadja Lahbib, aseguró que es «inaceptable» ya que «no puede llevarse a cabo con seguridad ni dignidad»

«La orden de desplazamiento impuesta hoy por Israel obliga a todos los habitantes de la ciudad de Gaza a desplazarse hacia el sur. Esto es inaceptable. El desplazamiento masivo en medio de la destrucción y la escasez no puede llevarse a cabo con seguridad ni dignidad», aseguró la comisaria en redes sociales. «Todos los civiles deben estar protegidos por el derecho internacional humanitario en todo momento», añadió.

El ministro de Exteriores, Manuel Albares, ha señalado en la mañana de este martes, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que la explosión ocurrida en uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza no ha sido causada por un dron, y que se trata de un «extraño» «accidente o incidente».

Albares ha señalado que «lo que informan las autoridades tunecinas» es que la causa de la explosión «no tiene nada que ver con un dron, sino que se trata de algún otro tipo de accidente o incidente, un hecho extraño que hay que investigar».

En el momento de la explosión había cuatro españoles en el barco de la flotilla y «los cuatro se encuentran bien». Todos tienen protección consular y las embajdas están pendientes de ellos.