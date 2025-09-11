Putin lanza drones sobre Polonia en el choque más grave de Rusia con la Otan

Publicado por Miguel Pérez Washington Creado: Actualizado:

Cazas polacos se vieron obligados ayer a derribar un grupo de drones rusos que penetraron «repetidamente» en su espacio aéreo durante una ofensiva del Kremlin contra el oeste de Ucrania. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas (RFA) desplegó aviones de combate después de seguir la trayectoria de los «objetos hostiles» que habían traspasado las fronteras. En la operación han participado equipos de vigilancia y defensa de los países aliados más próximos, es decir, de la Otan. Es el mayor choque de Rusia con la Alianza desde el comienzo de la guerra y uno de los más graves desde el final de la Guerra Fría.

El incidente ha sido calificado de muy grave por Varsovia y las autoridades internacionales. Se trata de la primera vez desde el comienzo de la invasión de Ucrania que Polonia ha debido utilizar su fuerza militar para neutralizar una amenaza rusa. Los hechos han activado los resortes de la propia Alianza Atlántica, cuyos embajadores se reúnen desde esta mañana en Bruselas. Aunque la sesión ya estaba en las agendas de todos los países, sus participantes se han centrado en la invasión rusa del espacio aéreo polaco y la amenaza de los drones.

La situación resulta inédita e incierta. En algunas ocasiones anteriores la RFA ha registrado incidencias junto a la frontera por la caída de carcasas y restos de aviones no tripulados procedentes de combates aéreos ocurridos al oeste del país vecino. Sin ir más lejos, en las últimas semanas dos drones averiados cayeron en su territorio sin causar víctimas. Y en noviembre de 2022, un misil errante impactó en un enclave rural y mató a dos personas. Entonces la Otan comprobó que el proyectil había perdido el rumbo en el fragor de un enfrentamiento y que había sido disparado desde la defensa antiaérea ucraniana.

La envergadura del conflicto es ahora muy superior. De hecho, el presidente Karol Nawrocki ha encargado al mando militar un informe exhaustivo del enfrentamiento de este miércoles, que deberá entregar en el plazo de 48 horas. Sin esperar a su resultado, como preveía al principio, el Gobierno ha invocado el artículo 4 de la Otan para que todos los aliados analicen el grado de la amenaza y resuelvan si es preciso adoptar alguna medida frente a Rusia.. A diferencia del artículo 5, que establece una respuesta militar inmediata de la Alianza al completo en caso de que uno de sus socios sea agredido, en este caso lo que se pide es una consulta general para analizar si Polonia ha visto amenazada su integridad y tomar decisiones. La última vez que Varsovia activó este artículo fue en 2014 a consecuencia de que Rusia anexionara Crimea e iniciase la guerra con Ucrania en el Donbás.

El secretario general de la Otan , Mark Rutte, ha confirmado que el embajador, Jacek Najder, ha invocado la norma durante la reunión de delegados de la Alianza en Bruselas. Rutte le ha comunicado que se ha manifestado "muy impresionado" por la capacidad de reacción de la fuerza aérea polaca.

Los drones detectados este miércoles formaban parte de un nuevo bombardeo nocturno que Rusia ha lanzado contra las provincias occidentales de Leópolis y Volinia. Como viene sucediendo en las últimas semanas, la ofensiva contra Ucrania ha tenido un carácter "masivo". De hecho, el mando aéreo ucraniano fue el primero en percatarse de que algunos artilugios rusos, de patente iraní, rebasaban su territorio y volaban hacia Polonia. El Comando Operacional polaco y la OTAN monitorizaron su trayectoria y decidieron poner los cazas en el aire.

Al parecer, fueron detectados diecinueve drones, de los cuales se han recuperado ya los restos de ocho. Bielorrusia ha explicado tanto a los gobiernos de Kiev como de Varsovia que, según el seguimiento realizado por sus rádares, los aviones no tripulados extraviaron su rumbo en el aire.

Objetivos "hostiles"

"Las aeronaves han desplegado armas contra objetivos hostiles. Mantenemos contacto constante con el mando de la Otan", ha señalado la RFA en un mensaje publicado en X. No hay constancia de que se hayan producido heridos, pero algunos informes apuntan a que al menos algunos restos impactaron en un edificio de apartamentos. La Policía instó a la población a quedarse en casa, especialmente en las áreas de Podlaskie, Mazowieckie y Lubelskie, directamente englobadas en el área de riesgo de los drones. Cuatro aeropuertos, incluido el de Varsovia, han permanecido cerrados. Los pilotos de varias aeronaves en tránsito han sido advertidos además de la presencia de "objetos amenazantes" sobre Polonia.

Las patrullas aéreas han continuado en el aire durante buena parte del día para garantizar la seguridad del espacio nacional. Ucrania asegura que al menos un avión de alerta temprana y control (AWACS) lleva horas recorriendo el perímetro de la frontera. Mientras, en tierra, los militares continúan la búsqueda de los restos de los drones derribados.

El comando militar ha señalado que el incidente de madrugada supone una "violación sin precedentes del espacio aéreo" que atribuye a la Federación Rusa. El presidente y el primer ministro han sido informados de manera permanente del desarrollo de la operación y el vice primer ministro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha confirmado el despliegue de armamento propio contra los aviones no tripulados. El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que "sigan los comunicados del ejército polaco y de la Policía", aunque a primera hora de la mañana la alarma máxima parece haberse superado y las fuerzas militares se encuentran ahora en una fase de alerta preventiva. "Este acto de agresión ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", ha declarado el mando operativo.

"Mantener la calma"

El primer ministro, Donald Tusk, ha confirmado todos los extremos de la acción defensiva de la RFA, mientras su segundo,Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha pedido a la población que "mantenga la calma". Tusk ha convocado a sus ministros en una sesión de seguridad.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zalenski, ha manifestado que la intrusió representa "un precedente extremadamente peligroso para Europa" y ha reclamado a los aliados del continente y a Estados Unidos que respondan a Moscú. El jefe del Gobierno ha precisado que el ataque ruso ha estado compuesto por 415 drones y más de 40 misiles balísticos y de crucero dirigidos contra quince provincias ucranianas, con el balance de un muerto y tres heridos en Yitomir y Jmelnitski. Al menos una decena de 'Shahed' entraron en territorio polaco. "Moscú siempre pone a prueba los límites de lo que es posible y, si no encuentra una reacción fuerte, continua la escalada. Lo de hoy es otro paso", ha dicho Zelenski, tras recordar que Polonia es miembro de la OTAN. "Rusia debe sentir que la guerra no puede ser expandida y que hay que ponerle fin", ha concluido.

Se da la circunstancia de que pocas horas antes del incidente, el recién elegido presidente, Karol Nawrocki, declaró durante un viaje a Finlandia que Varsovia "no confía en las buenas intenciones de Vladimir Putin. Creemos que está dispuesto a invadir también otros países". Por ese mismo motivo, recordó que Polonia sigue concentrada en el "desarrollo" de sus fuerzas armadas y que el presidente Donald Trump, durante una reunión en Washington la semana pasada, planteó el envío de más tropas estadounidenses a suelo polaco.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha permanecido esta noche monitorizando desde Washington la inédita operación militar de defensa de Polonia. Nadie sabe la reacción que este miércoles puede tener ante este episodio Trump, cada vez más frustrado por los bombardeos rusos sobre Ucrania y el nulo empuje de Vladímir Putin en el sentido de alcanzar la paz. Un congresista republicano, Jon Wilson, ya se ha apresurado en calificar la intrusión de los drones en Polonia como un "acto de guerra".

Los polacos y ucranianos comparten 480 kilómetros de frontera y Varsovia se ha convertido en el primer receptor de refugiados que huyen de la guerra. Los cazas de combate se han desplegado en bastantes ocasiones para proteger el país cuando Rusia ataca el oeste de Ucrania.

Cierre de fronteras con Bielorrusia

Justo unas horas antes del incidente de esta madrugada, Donald Tusk anunció el martes que todas las fronteras con Bielorrusia, incluidas las ferroviarias, permanecerán cerradas desde la noche de este jueves, al menos durante 24 horas, debido al comienzo de unas maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas. El simulacro, denominado 'Zapad-2025', movilizará a 30.000 soldados hasta el 16 de septiembre e incluye ejercicios de guerra nuclear. Los "agresivos ejercicios", según ha calificado el primer ministro polaco, han obligado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias de "seguridad nacional".

La clausura del perímetro afecta esencialmente a dos pasos fronterizos, ya que Varsovia ha eliminado gradualmente en estos últimos tres años los cruces que mantenía con Bielorrusia. Lituania y Letonia también han expresado su preocupación por este tipo de demostraciones militares. El ejército lituano, de hecho, reforzará estos días su presencia en la divisoria con el principal país aliado de Rusia.