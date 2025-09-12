Qué es un vuelo parabólico, en el que ha participado la leonesa Sara García durante 4 días

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vuelo parabólico es un tipo de vuelo en el que un avión sigue una trayectoria parabólica, es decir, una curva en forma de parábola. Durante este tipo de vuelo, el avión experimenta períodos de ingravidez, lo que significa que los pasajeros y objetos dentro del avión flotan como si estuvieran en un entorno de microgravedad.

Los vuelos parabólicos se utilizan comúnmente para:

Simular entornos de microgravedad: para entrenar a astronautas, probar equipos y realizar experimentos científicos en condiciones de ingravidez.

Investigar la física y la biología en entornos de microgravedad: para estudiar cómo se comportan los objetos y los seres vivos en ausencia de gravedad.

Ofrecer experiencias de vuelo únicas: para pasajeros que desean experimentar la sensación de ingravidez.

Durante un vuelo parabólico, el avión sigue una trayectoria específica que incluye:

Ascenso: el avión asciende a una altitud determinada.

Pico: el avión alcanza el punto más alto de la parábola y comienza a descender.

Descenso: el avión desciende y experimenta períodos de ingravidez.

Recuperación: el avión se recupera y vuelve a una trayectoria horizontal.

Los vuelos parabólicos son una herramienta valiosa para la investigación científica y el entrenamiento de astronautas, y también ofrecen una experiencia única para los pasajeros.