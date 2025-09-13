La Otan desplegará cazas para blindar el flanco oriental y protegerse de Rusia

Publicado por Efe Bruselas / Moscú Creado: Actualizado:

El secretario general de la Otan, Mark Rutte, anunció ayer una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará «en los próximos días» e implicará una gama de activos de países aliados como Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Alemania y «otros». «Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones», explicó el secretario general de la Otan, que afirmó que ‘Centinela oriental’ «añadirá flexibilidad y fuerza a nuestra postura (militar) y dejará claro que como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender».

El comandante supremo aliado en Europa de la Alianza, general Alexus G. Grynkewich, también presente en la rueda de prensa, aseguró que ‘Centinela oriental’ será «flexible y ágil», y proporcionará una capacidad de disuasión y defensa «incluso más centrada, exactamente cuándo y dónde se necesite».

«Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza», expuso.

En la noche del martes al miércoles, varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Los ejércitos ruso y bielorruso pusieron ayer en alerta al flanco oriental de la Otan al comenzar las maniobras estratégicas Západ-2025, que obligaron a Polonia a desplegar decenas de miles de tropas en la frontera con Bielorrusia. Las operaciones «tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents», informó el Ministerio de Defensa ruso.

Estos ejercicios militares conjuntos, que simularán el empleo de armas nucleares tácticas, misiles hipersónicos, son los primeros que se celebran desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Los anteriores, que tuvieron lugar en septiembre de 2021 y fueron presididos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, allanaron el camino para la campaña militar rusa de Ucrania seis meses después.

Los ejercicios a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, se proponen reforzar la seguridad de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la Otan.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que los Zapad-2025 simularán la toma del llamado corredor de Suwalki, una franja de menos de 100 kilómetros de largo que es el único nexo terrestre entre el enclave báltico ruso de Kaliningrado y el territorio de Bielorrusia.

Desde hace meses se sabía que los juegos de guerra incluirían simulaciones de empleo de armas nucleares tácticas, desplegadas en territorio bielorruso desde el segundo año de la guerra. Además, también se simulará el empleo de los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, presentados en sociedad por Rusia en 2024 al atacar una fábrica militar en Ucrania y que también serán emplazados en Bielorrusia. El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros.