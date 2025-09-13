Los mensajes en los cartuchos del asesino de Charlie Kirk: «¡Oye, fascista, cazado!»

Publicado por María Rego / Efe Washington Creado: Actualizado:

Las balas que utilizó Tyler Robinson para asesinar a Charlie Kirk tenían grabados varios mensajes que dan pistas sobre los motivos que le impulsaron a matar al joven activista político tan cercano a Donald Trump. Los investigadores recuperaron un rifle de caza de cerrojo, un Mauser M98 con mira telescópica, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox. El representante republicano desveló que habían recuperado varios cartuchos de bala con inscripciones como «¡Hey fascist, catch!» (¡Oye, fascista. Atrapado!), una frase homófoba y «Bella Ciao", una canción popular italiana que se convirtió en un himno de la resistencia de los partisanos italianos contra las tropas de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial.

Según Cox, el sospechoso consideraba nociva la figura pública de Kirk, al que acusaba de difundir el odio. El arma utilizada apareció envuelta en una toalla en una zona arbolada próxima a la ruta de escape del tirador. Según las autoridades, en el cargador quedaban tres cartuchos en los que estaban grabados mensajes de ideología antifascista y de apoyo a los transexuales.

El arma recuperada es un rifle de cerrojo, muy utilizado para la caza y valorado por su fiabilidad. A diferencia de una semiautomática, el tirador debe accionar manualmente la palanca del cerrojo para activarla: al levantarla y tirar de ella hacia atrás, se desplaza el cartucho usado, mientras que al empujarla hacia adelante, se carga un nuevo cartucho del cargador. Es un diseño simple y duradero. «Este proceso limita la velocidad de disparo; solo se puede disparar un tiro a la vez", explicó el teniente coronel retirado de la Marina Hal Kempfer en una entrevista en Fox News Digital. Los investigadores siguen la pista del rifle: dónde se adquirió, dueños anteriores, a nombre de quién estaba...

"No hace falta ser un francotirador experto» Kempfer añadió que con un arma de cerrojo, el cartucho a menudo se queda en la recámara en lugar de ser expulsado, por lo que no dejan casquillos ni pistas que los investigadores puedan seguir. Kempfer, que sirvió como oficial de Inteligencia en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dijo que el disparo que acabó con Kirk «no fue particularmente difícil", aunque requería planificación. «No hace falta ser un francotirador experto ni nada de eso; los cazadores disparan así todo el tiempo", señaló. En su opinión, la distancia (unos 200 metros), el buen tiempo y la posición elevada favorecieron al asesino.

En los cartuchos encontrados hay mensajes sobre las ideas de Tyler Robinson: inscripciones contra el fascismo, a favor de los transexuales y el título de una canción antinazi, 'Bella ciao', que se usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia. Surgió, al parecer, entre recolectoras de arrozales de finales del siglo XIX que la cantaban como una protesta contra las duras condiciones de trabajo en el norte de Italia.

El detenido: un joven de 22 años hijo de una familia republicana el partido de Trump

Tyler Robinson, el detenido por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, es un joven de 22 años residente en el estado de Utah que no estaba matriculado en la universidad donde se produjo el crimen y que se había politizado recientemente. Robinson fue detenido más de 30 horas después de que matara con un tiro en el cuello a Kirk, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras debatía ante unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de que Trump anunciara, en una entrevista matinal en la cadena Fox News, que se había arrestado al sospechoso, varios medios filtraron su nombre. Poco después, las redes sociales se inundaron de fotos suyas en diferentes etapas de su vida. Entre otras, de Robinson con su familia de viaje, en la universidad, vestido con un disfraz de Trump en Halloween y en muchas de ellas de él sujetando un arma desde que era un niño, que demuestran que había estado en contacto con las armas desde muy pequeño.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en el estado de Utah. Nació en la localidad de St. George, una localidad de unos 100.000 habitantes al sur del estado. Su familia estaba registrada como republicana, sin embargo, él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, de acuerdo con datos de este verano.

Según las autoridades, su familia declaró que «se había politizado» recientemente y que unos días antes de lo sucedido había mencionado a Kirk y había criticado algunos de sus argumentos. De hecho, fue un familiar quien lo entregó finalmente a la policía después de que se hubiesen publicado imágenes suyas de una cámara de seguridad el día del ataque. Trump aseguró que se trata de su padre, sin embargo, ni las autoridades locales ni el FBI confirmaron el parentesco con el joven.

Su padre ha sido identificado por varios medios como Matt Robinson, un veterano con casi 30 años de experiencia en el departamento del sheriff del condado de Washington (Utah). Su madre, Amber Robinson, es trabajadora social.

Hace unos años, su madre presumió en redes sociales de los resultados de su examen ACT, la prueba estandarizada para el acceso a las universidades de Estados Unidos, en la que Robinson obtuvo calificaciones sobresalientes. Amber Robinson se refirió a su hijo en esa publicación de Facebook como un «genio» y aseguró que tras estos resultados sus opciones eran «infinitas».

Robinson parece ser un joven con una fuerte presencia en internet. Tras lo sucedido, escribió en la plataforma de mensajería y videojuegos Discord sobre el rifle que habría usado y escribió varios mensajes sobre las palabras que había grabado en la munición que utilizó.