La UE denuncia los drones rusos en el espacio rumano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este domingo que la presencia de drones rusos en espacio aéreo rumano es una «violación flagrante» de la soberanía europea, mientras la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, lo calificó de «escalada imprudente». «La incursión de Rusia en el espacio aéreo rumano constituye una vez más una violación flagrante de la soberanía de la UE y una grave amenaza para la seguridad regional», dijo Von der Leyen. Asimismo, Kallas apuntó que esta «infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE» representa una « escalada imprudente». Ambas representantes europeas se solidarizaron con Rumanía.