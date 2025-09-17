Una comisión de la ONU afirma que Israel "está cometiendo un genocidio" en Gaza

Publicado por Agencias La Haya Creado: Actualizado:

La ONU ha cruzado una línea histórica. Hablar del genocidio israelí en Gaza ya no es un eslogan airado de manifestantes propalestinos, sino la conclusión de un informe "muy serio", recordó este martes el secretario general de la ONU, António Guterres, elaborado por una comisión independiente que ha dedicado dos años a esta labor. Al frente de la misma está Navi Pillay, la jurista sudafricana que fuese Alta Comisionada de los Derechos Humanos en la ONU y juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

En un informe demoledor de más de setenta páginas presentado ayer en Ginebra, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel ha concluido que el Estado hebreo está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Nunca antes un órgano del propio paraguas de la ONU había formulado una acusación tan grave contra Israel, que se suma al informe de la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, que actúa como experta independiente pero no cuenta con un equipo de investigación.

La comisión, creada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos, llevaba años documentando crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto del conflicto, como exterminio, tortura, violación, violencia sexual y el uso del hambre como método de guerra. Tras analizar miles de pruebas, testimonios y sus propios informes desde el 7 de octubre de 2023, afirma que se cumplen tanto el 'actus reus' (los actos materiales) como el 'dolus specialis' (la intención). El documento examina las operaciones militares en la Franja desde octubre de 2023 hasta julio de 2025, sin entrar en lo ocurrido en Cisjordania ni en la masacre de Hamás en Israel, que, según uno de sus miembros en conferencia de prensa, ha causado gran sufrimiento al pueblo israelí. "Netanyahu y sus aliados han manipulado despiadadamente ese trauma y sufrimiento", añadió un miembro de la comisión. Pese a que la determinación legal de genocidio y sus consecuencias quedarán en manos de los tribunales, las conclusiones podrían tener un enorme peso en el proceso que Sudáfrica ha iniciado ante el Tribunal Internacional precisamente por el mismo motivo.

Elogio a España

El informe de Naciones Unidas cifra en 60.199 los palestinos muertos en Gaza entre octubre de 2023 y julio de 2025, de los cuales 18.430 eran niños y 9.735 mujeres. La esperanza de vida se ha desplomado de 75,5 a 40,5 años, una caída sin precedentes del 46%. Según datos israelíes, apenas un 17% de los fallecidos eran combatientes.

Los investigadores destacan que el Ejército hebreo ha bombardeado zonas densamente pobladas con munición no guiada y de amplio radio de destrucción, "con el objetivo de causar el máximo daño". "No es que lo digamos nosotros, sale de sus propias palabras", señalaron los miembros de la comisión, que han incluido testimonios y documentos del Gobierno hebreo. Barrios enteros han sido arrasados, junto a viviendas, hospitales, escuelas y refugios designados como "zonas seguras". Ni siquiera el personal médico y humanitario se ha librado. "Nosotros mismos hemos perdido a 400 trabajadores", recordó el responsable de la ONU.

Aunque evitase pronunciar la palabra genocidio, Guterres cree que haber caminado por el sendero correcto. "La historia recordará todos los esfuerzos que hemos hecho para denunciar las constantes violaciones", señaló antes de elogiar expresamente la postura del Gobierno español porque "está en primera línea en la defensa de los intereses del pueblo palestino".