Más de 65.000 muertos en Gaza

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Las bombas israelíes también han causado ya cerca de 165.700 heridos desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva tras los ataques de Hamás, muchos con graves lesiones y amputaciones, entre ellos menores.

Solo este martes Israel mató a 98 palestinos e hirió a otros 385, según indica el informe de Sanidad, que recoge las víctimas del día anterior por ataques israelíes.

Estas elevadas víctimas se registraron tras el inicio de la anunciada incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza, que comenzó a primera hora del martes, lo que obligó a miles de personas a desplazarse hacia el sur, donde está la supuesta zona humanitaria designada por Israel.

En cuanto a los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, durante la jornada de ayer las autoridades palestinas registraron otras cuatro muertes, lo que eleva a 432 el número total de gazatíes que han muerto por esta condición de los que 146 son niños.

Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó el martes un informe en el que acusó a Israel de estar cometiendo genocidio dentro del enclave palestino.

El informe señala que las fuerzas israelíes han llevado a cabo cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños físicos o mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir al grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

El Ejército israelí mató en lo que va de miércoles a medio centenar de gazatíes en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, entre ellos al menos a 27 en la ciudad de Gaza, que afronta su segundo día de ofensiva terrestre. En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron —entre ellos mujeres y niños— cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada, según informó a EFE una fuente local. Otros hospitales del norte, como el Bautista y el Al Quds, recibieron un total de 12 muertos, según el recuento difundido por los periodistas. Los bombardeos israelíes se concentran hoy también en el norte de la Franja, con ataques aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas de campaña, que ayer dejaron cerca de 400 heridos y un centenar de muertos, según los datos de Sanidad publicados este miércoles. Esta noche, Israel bombardeó también, sin causar heridos, el Hospital Al Rantisi de la ciudad de Gaza, que hoy sigue funcionando pese a los daños en un edificio, según confirmó a EFE el director del centro, Jamil Suleiman. "Fueron tres ataques pasadas las diez de la noche", indicó Suleiman al teléfono, y explicó que en el centro había entonces 80 pacientes, de los cuales 7 eran bebés ingresados en el área de neonatos y otros 5 niños en cuidados intensivos del centro, el único especializado en pediatría que funciona en la capital. Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

