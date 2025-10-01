Diario de León

Trump advierte que dará «tres o cuatro días» a Hamás para responder a su propuesta de paz

Catar dice que el plan para Gaza todavía necesita «aclaraciones» que se deben negociar

Una niña salta la comba en el emplazamiento de un colegio de la UNRWA.

Una niña salta la comba en el emplazamiento de un colegio de la UNRWA.haitham imad

Publicado por
Agencias
Madrid

Creado:

Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que dará «tres o cuatro días» al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que responda a su propuesta para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, presentada el lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y que el grupo islamista está ya estudiando. «Vamos a darles tres o cuatro días», ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa, antes de resaltar que «todos los países árabes están a bordo». «Los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Estamos esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste», ha manifestado. Poco antes, el Gobierno de Qatar, uno de los mediadores para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, había asegurado que el grupo ha trasladado que «estudiará de forma responsable» la propuesta, si bien ha matizado que «es demasiado pronto» para contar con una respuesta y ha afirmado que hay previstas reuniones este mismo martes para sopesar el plan junto a Egipto y Turquía. La propuesta de Trump ha sido apoyada ya por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo ha matizado horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas «en la mayoría» de Gaza, sin que Hamás haya respondido oficialmente al plan, respaldado por gran parte de la comunidad internacional.

Desde Catar

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró este martes que el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, «aún necesita aclaraciones y detalles adicionales» que se tienen que «negociar». En declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera, Abdulrahman aclaró que el plan de Trump, respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, requiere «un debate detallado» para saber «cómo implementar» los puntos de la propuesta. Aunque no citó todos los puntos conflictivos, sí indicó que «particularmente en lo que respecta a los mecanismos para la retirada israelí de la Franja de Gaza» se necesita «mayor desarrollo y aclaración", sin dar más detalles. Abdulrahman añadió a Al Jazeera que los «países árabes e islámicos, incluidos Egipto y Turquía, están realizando grandes esfuerzos para apoyar a los palestinos y permitirles permanecer en su territorio y lograr una solución de dos Estados». Esta noche tendrá lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamás «con la participación de una delegación de Turquía» que se encuentra ya en la capital catarí.

El plan ha sido apoyado por Netanyahu, que no apoyará la creación de un Estado palestino

Hamás inicia consultas sobre el plan

El grupo palestino Hamás inició este martes una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la respuesta puede tardar «varios días", informa una fuente de la formación islamista. "Hamás comenzó este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas", indicó una fuente del grupo bajo condición de anonimato, que confirmó la recepción anoche de la copia del plan. Agregó que el movimiento inició hoy «una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en Palestina como en el extranjero, y que presentará una respuesta nacional", algo que podría tardar «varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha». La fuente hace referencia al ataque del pasado 9 de septiembre contra una delegación negociadora de Hamás en la capital catarí. El informante insistió en que la formación quiere «alcanzar un acuerdo integral para detener la guerra y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja». Ayer por la noche tuvo lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamás y «con la participación de una delegación de Turquía» que se encuentra ya en la capital catarí, de acuerdo con Al Ansari.
tracking