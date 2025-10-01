Los fiscales piden once años de prisión para Diddy

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los fiscales encargados del caso ‘Diddy’ en Nueva York pidieron este martes para el rapero una sentencia de no menos de once años de prisión por «décadas de abuso» y otras conductas delictivas. «A lo largo de este caso y durante el transcurso de un juicio de siete semanas, este tribunal han visto bastante pruebas que demuestra la conducta delictiva del acusado, durante más de una década», escribieron las fiscales en una carta enviada al juez federal del caso, Arun Subramanian, que dictará sentencia para el músico este viernes. Tras un proceso judicial de dos meses, Diddy, de 55 años, fue declarado culpable el pasado julio de transporte para ejercer la prostitución, y el jurado lo exoneró de los cargos más graves, como tráfici sexual.