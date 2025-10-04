Trump da de plazo a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan de paz

Publicado por Zigor Aldama Madrid Creado: Actualizado:

Cuando el lunes Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que supone la desaparición de Hamás, dio «tres o cuatro días» al grupo islamista que gobierna Gaza para responder a su propuesta. Ese ultimátum va llegando a su final y los integristas que combaten a Israel en la Franja aún no han tomado una decisión. De hecho, han solicitado que el plazo se extienda para analizar todos los puntos y presentar sus alegaciones, y Trump ha decidido concederles hasta el domingo para que hagan pública su postura.

El presidente estadounidense ha anunciado ese aplazamiento en su cuenta de la red social Truth: «Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes del domingo a las 6 pm, hora de Washington D. C", ha escrito. Eso son las 00:00 horas del lunes en España. «Si no se alcanza el acuerdo en esta ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nadie ha visto antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA", ha amenazado.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha tildado de «terroristas» a los activistas de la Global Sumud Flotilla, cuyas embarcaciones fueron abordadas en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en el marco de una visita a los detenidos en el puerto israelí de Asdod.

