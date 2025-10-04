Hamás acepta liberar rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar la paz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder —tanto vivos como muertos— y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política.

Todo a cambio de un alto el fuego definitivo. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump. Eso sí, uno de los líderes del grupo ha asegurado a Al Jazeera que no es realista el plazo de 72 horas para enviar a los rehenes a Israel, sobre todo si los combates no cesan, y ha deslizado que podrían pasar incluso meses hasta que concluya esa operación.

Hamás añade que «en consonancia con el logro de un alto el fuego completo y la retirada total de la Franja de Gaza", aprueba «la liberación de todos los cautivos israelíes, siempre que se garanticen las condiciones necesarias sobre el terreno para dicho intercambio", y afirma su disposición «a entablar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de este proceso». "El movimiento también reafirma su acuerdo para transferir la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina compuesta por tecnócratas independientes, con base en el consenso nacional y con el respaldo árabe e islámico", reza el comunicado.