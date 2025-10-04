Diario de León

Hamás acepta liberar rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar la paz

Se pliega a las principales peticiones del presidente de EE UU a cambio de un alto el fuego. La organización emite un comunicado y no espera al plazo otorgado por Trump

Manifestantes propalestinos bloquean las vías en Génova en la huelga general.

Manifestantes propalestinos bloquean las vías en Génova en la huelga general.DANIEL DAL ZENNARO

Al final, Hamás ha decidido no esperar a que acabe el último plazo otorgado por Donald Trump para que responda a su plan de paz y ha emitido un comunicado agradeciendo los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin al conflicto y aceptando algunas de sus condiciones. Las más relevantes son la liberación de todos los rehenes israelíes que obran aún en su poder —tanto vivos como muertos— y la cesión del poder de Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos sin afiliación política. 

Todo a cambio de un alto el fuego definitivo. Además, la organización islamista anuncia que está abierta a negociar inmediatamente el resto de los 20 puntos planteados por Trump. Eso sí, uno de los líderes del grupo ha asegurado a Al Jazeera que no es realista el plazo de 72 horas para enviar a los rehenes a Israel, sobre todo si los combates no cesan, y ha deslizado que podrían pasar incluso meses hasta que concluya esa operación.

Hamás añade que «en consonancia con el logro de un alto el fuego completo y la retirada total de la Franja de Gaza", aprueba «la liberación de todos los cautivos israelíes, siempre que se garanticen las condiciones necesarias sobre el terreno para dicho intercambio", y afirma su disposición «a entablar negociaciones inmediatas, a través de mediadores, para discutir los detalles de este proceso». "El movimiento también reafirma su acuerdo para transferir la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina compuesta por tecnócratas independientes, con base en el consenso nacional y con el respaldo árabe e islámico", reza el comunicado.

