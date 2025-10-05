Llegan a España los primeros 21 activistas de la Flotilla

Publicado por Ander Azpiroz Madrid Creado: Actualizado:

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí ya se encuentran en España, entre ellos la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau. El vuelo en el que viajan ha aterrizado en Madrid un poco más tarde de las 20:00 horas.

La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv. Los retornos se limitan solo a aquellos que han firmado su orden de extradición.

Los que se han negado deberán esperar un máximo de tres días a que la justicia hebrea resuelva su situación al estar acusados de entrar en su territorio de forma ilegal. Los españoles están retenidos en una cárcel en medio del desierto. Sus defensas alegan falta de alimentos y agua, algo que han desmentido fuentes israelíes que mantienen que se están atendiendo todas sus necesidades y se les brinda asistencia médica.

Tres españoles han iniciado una huelga de hambre, según informó el abogado Jaume Asens. Las conversaciones diplomáticas se han dado en un clima de máxima tensión de las relaciones entre España e Israel, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase una batería de sanciones contra el estado hebreo y reconociera el genocidio en Gaza. Desde Tel Aviv se respondió con insultos de antisionismo al Ejecutivo de coalición, prohibiendo la entrada en el país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, y con alusiones a los procesos judiciales que afectan al entorno del presidente.

Pese a todo ha primado el interés de Tel Aviv de repatriar a todos los integrantes de la flotilla -pertenecientes a decenas de nacionalidades- para evitar una escalada del conflicto diplomático.

Ione Belarra, líder de Podemos, ha sido una de las políticas que ha acudido al aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez para recibir a los activistas retenidos en el país hebreo. "Le pedimos al Gobierno que escuche de una vez a la ciudadanía y que rompa con los genocidas", ha asegurado la que fuese ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 la pasada legislatura.

"Me consta que desde el Ministerio de Exteriores han estado trabajando todo lo que han podido para que hoy estén aquí estos activistas", ha afirmado Mónica García, ministra de Sanidad, que también se ha desplazado hasta allí. La dirigente de Más Madrid también ha asegurado que desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez van a seguir haciendo "todo lo posible" para que el regreso de los activistas se produzca lo antes posible.

Llegada de los 21 activistas españoles al aeropuerto Adolfo Suárez. Javier Lizón

En este sentido, desde el ministerio que dirige José Manuel Albares también se han pronunciado al respecto. "Exteriores ha movilizado todos sus recursos consulares y diplomáticos para prestar protección continua e ininterrumpida a los españoles a bordo de la Global Sumud", han indicado fuentes del departamento a este periódico. Esas mismas fuentes han incidido en que "desde el primer día han estado activos los consulados en El Cairo, Nicosia y Tel Aviv" y que "el cónsul ha entablado contacto directo con los españoles tan pronto las autoridades israelíes le permitieron acceder al centro de retención, y así ha hecho todos los días que la parte israelí le ha permitido acceder, sin excepciones".