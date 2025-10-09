Italia multará con 3.000 euros el uso del velo islámico

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presentó ayer un proyecto de ley en la que se prohíbe el uso del velo integral islámico en lugares públicos, oficinas, escuelas y universidades y que regulará la financiación de las mezquitas, entre otras medidas. "Servirá para contrarrestar la creación de enclaves, contrasociedades en las que se aplica la sharia y no el ordenamiento jurídico italiano, y donde florece el fundamentalismo islámico", explicó la diputada del FdI Sara Kelany , que firmó la propuesta junto al portavoz del partido en la Cámara de los diputados, Galeazzo Bignami y el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro. La infracción de la prohibición establecida se sancionará con una multa administrativa de 300 a 3.000 euros.