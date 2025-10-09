Italia multará con 3.000 euros el uso del velo islámico
El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presentó ayer un proyecto de ley en la que se prohíbe el uso del velo integral islámico en lugares públicos, oficinas, escuelas y universidades y que regulará la financiación de las mezquitas, entre otras medidas. "Servirá para contrarrestar la creación de enclaves, contrasociedades en las que se aplica la sharia y no el ordenamiento jurídico italiano, y donde florece el fundamentalismo islámico", explicó la diputada del FdI Sara Kelany , que firmó la propuesta junto al portavoz del partido en la Cámara de los diputados, Galeazzo Bignami y el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro. La infracción de la prohibición establecida se sancionará con una multa administrativa de 300 a 3.000 euros.