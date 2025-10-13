Donald Trump llega a Oriente Medio como pacificador para la liberación de los rehenes israelíes

Publicado por Agencias Jerusalén Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega hoy a Oriente Medio para sancionar con su presencia la primera fase de la paz entre Hamás e Israel. El presidente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset) y asistirá a la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza durante su viaje a la región, según informó la Casa Blanca. El mandatario saldrá esta tarde desde Washington de camino a Tel Avivi y tiene previsto visitar el hemiciclo israelí y reunirse con las familias de los rehenes de Hamás hoy mismo. En la tarde, saldrá de camino a Sharm el Sheij, en Egipto, donde participará en la ceremonia en la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz. Trump y el presidente egipcio, Adbel Fattah El-Sisi, presidirán la histórica cumbre, a la que también han sido invitados países árabe, europeo y asiáticos, según señaló el ministerio de relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty. El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás el pasado miércoles, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración. El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

El grupo islamista palestino Hamás aseguró este domingo que está llevando a cabo «intensos contactos» con los mediadores para «mejorar las listas de prisioneros palestinos» que serán liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Según esta fuente, que pidió el anonimato, los contactos con los mediadores —Catar, Egipto y Estados Unidos— buscan mejorar «las listas de prisioneros palestinos cuya liberación está prevista», y señaló que elgrupo insiste en «liberar a siete de sus líderes». Explicó que los mediadores «siguen trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo sobre las listas de prisioneros, a pesar de la negativa de la ocupación», en referencia a Israel. «Las facciones de la resistencia renovaron su compromiso de liberar a los rehenes de la ocupación según el plazo acordado», indicó el informante y afirmó que han «completado el recuento de los rehenes vivos y los ha distribuido en puntos dentro de la Franja de Gaza como preparación para la entrega». Por otro lado, indicó que miembros de las milicias gazatíes se reunirán este noche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) «para acordar un mecanismo para la entrega de los rehenes» vivos, y ya después anunciarán cómo se entregarán los cautivos muertos. Según el acuerdo alcanzado con Hamás y promovido por Estados Unidos es que Israel libere a 2.000 prisioneros palestinos, 250 condenados a cadena perpetua y 1.750 presos más, a cambio de los 48 rehenes (unos 20 de ellos vivos) retenidos en Gaza. Sin embargo, el Ministerio de Justicia israelí publicó hace dos días la lista de los 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y que serán liberados en el alto el fuego a cambio de rehenes israelíes.

Recuento de rehenes

El grupo islamista Hamás concluyó el recuento de los rehenes vivos a liberar en Gaza y su distribución en los distintos puntos desde los que serán liberados, informó la cadena catarí Al Jazeera citando a un miembro de la organización. Miembros de las milicias gazatíes se reunieron anoche con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para acordar el mecanismo para la liberación de los presuntamente 20 cautivos con vida. Después tendrá que entregar a la organización los 28 cadáveres de secuestrados que permanecían en el enclave, añadió Al Jazeera. La fuente de Hamás aseguró a la cadena catarí, uno de los medios con mayor presencia en Gaza, que los rehenes serán liberados desde tres localizaciones distintas a lo largo de la Franja. Durante el alto el fuego fallido que se desarrolló en Gaza entre el 19 de enero y el 18 de marzo (día en que Israel retomó los bombardeos en el enclave), los secuestrados fueron puestos en libertad en varias posiciones a lo largo del enclave: Yabalia, Nuseirat o Jan Yunis. Sin embargo, Al Jazeera no detalló dónde serán entregados esta vez los cautivos ante la mayor presencia del Ejército israelí en estas zonas en comparación a la última tregua. El Instituto de Medicina Forense Abu Kabir advirtió ayer que el proceso para identificarlos podría llevar más de 24 horas, según trabajadores del centro en declaraciones al diario israelí Haaretz. El centro situado en Yaffa recibirá los cadáveres que Hamás habrá entregado previamente a la Cruz Roja e Gaza para identificarlos y tratar de detallar las circunstancias de su muerte. Según Haaretz, los «casos complejos» pueden tardar más de un día en ser identificados. En la última tregua, que Israel rompió el pasado 18 de marzo, la entrega de un cadáver que no se correspondía con el de la rehén Shiri Bibas supuso una pausa en los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos. Tanto su identificación como la entrega posterior del cadáver adecuado y el proceso forense para corroborar que este sí se correspondía con el de Bibas paralizaron el proceso un día. Las autoridades israelíes estiman que al menos 28 de los 48 rehenes aún cautivos en Gaza están muertos.

