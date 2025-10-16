La OTAN apuesta por derribar cazas rusos solo si son un peligro

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la organización «sólo debe derribar cazas rusos si éstos representan una amenaza». Durante la reunión me ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas —marcada por las recientes incursiones aéreas en Polonia y en Estonia y por los incidentes en Dinamarca-, el neerlandés insistió en que la organización militar debe estar «absolutamente convencidos de que una aeronave supone una amenaza» antes de derribarla. Y es que las recientes incursiones en el espacio aéreo europeo por parte de aeronaves de Moscú ha abierto el debate sobre la flexibilización de protocolos dentro de la OTAN y sobre levantar ciertas reglas de enfrentamiento ante cazas que violen el espacio aéreo de la Alianza. El comandante supremo de la organización, Alexus Grynkewich, aseguró que se está trabajando en la armonización de las reglas e incidió en que «hay que asegurarse de que todo el mundo tenga muy claro cuáles son las normas y las reglas de combate». Países como Lituania, Polonia y República Checa han planteado la posibilidad de derribar cazas que violen el espacio aéreo de la OTAN. Es más, la ministra de Defensa lituana, Dovile Sakaliene pidió mandar un mensaje fuerte» y retirar las trabas que eviten «una respuesta ágil. «Nadie puede tener tiempo en el cielo para negociaciones políticas", apuntó. Por su parte, el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, dijo que los protocolos actuales «tienen un margen de mejora» y que las reglas suecas son muy claras: «Si alguien hace una incursión en nuestro espacio aéreo, defenderemos el territorio sueco». Y en la misma línea se expresó el ministro finlandés, Antti Hakkanen, asegurando que su país tiene autoridad para «usar la fuerza si es necesario». Sin embargo, el jefe político de la OTAN ha pedido mesura. Reconoció que, intencionadas o no, las incursiones aéreas rusas «son temerarias e inaceptables", pero que la Alianza «no va a derribar cualquier aeronave que entre en su espacio aéreo. Si es una amenaza, tenemos los medios para asegurar que deja de serlo", dijo y señaló en que «no debemos tomarnos a los rusos demasiado en serio. Somos mucho más fuertes que ellos».

