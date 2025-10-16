La reina Letizia y el papa llegan a la FAO en Roma para celebrar el Día de la Alimentación

Publicado por EFE Roma Creado: Actualizado:

La reina Letizia de España y el papa León XIV, entre otras autoridades, han llegado en la mañana de este jueves a la sede romana de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para celebrar el Día Mundial de la Alimentación.

El pontífice llegó a la sede de la FAO a las 10.25 hora local (8.25 GMT), poco después de doña Letizia, que es embajadora especial para la Nutrición de la FAO.

Ambos fueron recibidos por el director general del organismo, el chino Qu Dongyu, e intervendrán en la asamblea con la que, cada 16 de octubre, este organismo especializado de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Alimentación.

Además la FAO celebra 80 años de historia, desde su fundación en 1945 para canalizar los esfuerzos de la comunidad internacional en la erradicación del hambre y la mejora de la seguridad alimentaria.

La ceremonia de apertura comenzará a las 10.30 hora local (8.30 GMT) en la sede del organismo, completamente blindado por dispositivo policial.

Otros de los invitados que intervendrán en el pleno son el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de viaje oficial a Italia y el Vaticano; el rey Letsie III de Lesoto, la princesa Basma Bint Ali de Jordania o el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

También contará con la presencia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Tras la apertura, reservada para el pontífice, abrirá el coloquio el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu.

Además han sido invitados los responsables de las otras tres agencias especializadas con sede en Roma: el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), Álvaro Lario, y la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain.

La FAO celebra este Día Mundial de la Alimentación con el lema 'Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores', reclamando esfuerzos para erradicar el hambre que todavía afecta a 673 millones de personas en todo el mundo, según su último informe.

Esta mañana la organización también ha inaugurado un museo con el que mostrará las redes culturales y agrícolas en todo el mundo, ante la presencia del director Qu y el presidente italiano, Sergio Mattarella.