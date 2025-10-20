Israel vuelve a la guerra y bombardea otra vez Gaza

Publicado por Efe Jerusalén Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel emprendió una oleada de bombardeos extensivos en la parte oriental de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según confirmaron fuentes locales y muestran imágenes grabadas por población gazatí, en las que se observa una hilera de columnas de humo y explosiones en la ya devastada ciudad.

"El Ejército, bajo el mando del Comando Sur, ha comenzado ahora una ola de ataques contra objetivos terroristas de la organización terrorista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras la violación del acuerdo de alto el fuego anteriormente hoy", recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes difundido poco después de que estas imágenes se dieran a conocer.

Los ataques, aparentemente un bombardeo de alfombra, es decir, ataques extensivos en los que la aviación deja caer numerosas bombas en caída libre con el objetivo de destruir un área amplia, se produjeron a mitad de la tarde, cuando el Ejército ya llevaba horas bombardeando el enclave. Antes, las fuerzas armadas israelíes ya habían dicho estar atacando el sur de Gaza para «eliminar la amenaza y desmantelar trampillas de túneles e infraestructuras militares", en respuesta a los choques mantenidos con milicias palestinas por la mañana en la ciudad sureña de Rafah.

Por la mañana tropas israelíes se enfrentaron a, presuntamente, una unidad de la Policía de Hamás en la Franja de Gaza. El Ejército alegó que combatientes del grupo islamista atacaron con un misil antitanque a los ingenieros que trabajaban en Rafah y que después abrieron fuego contra los soldados. Por su parte, la Fuerza Radea, una unidad de la Policía del Gobierno de Hamás en Gaza, dependiente de su Ministerio de Interior, dijo haber llevado a cabo una operación en Rafah para dar caza a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que se asienta en esta zona en colaboración con el Ejército de Israel. Sin embargo, Hamás y su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado en sendos comunicados de la escaramuza, asegurando que ambos cumplen con el acuerdo de alto el fuego y acusando a Israel de buscar cualquier pretexto para violar la tregua.

Al menos 15 personas han muerto en los bombardeos israelíes, que han afectado toda la Franja.

El Gobierno de Israel decidió ayer suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes. La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza en Rafah, en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.

El Ejército de Israel anunció la muerte de dos soldados en combate en el sur de Gaza. Los soldados son Yanuv Kula, de 26 años, e Itay Yevetz, de 21, ambos «caídos durante combates en el sur de Gaza", según el anuncio castrense.

Según el recuento de las Fuerzas Armadas israelíes, 918 de sus soldados han muerto en diferentes frentes desde los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, marcando el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja. Desde entonces, más de 68.000 gazatíes han muerto.