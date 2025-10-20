La extraordinaria belleza de las joyas robadas en el Louvre

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Museo del Louvre tuvo que cerrar debido a un atraco de película. Poco después de su apertura a las nueve de la mañana, cuatro ladrones con el rostro cubierto se introdujeron en el primer piso del centro cultural parisino a través de una grúa aparcada en el exterior y se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los reyes de Francia, aunque perdieron una por el camino que fue hallada por la Policía. El robo duró solo siete minutos y fue cometido por unos profesionales que planificaron el golpe al detalle. Las fuerzas de seguridad aún no han logrado detener a los responsables de este gravísimo incidente en el museo más visitado de todo el mundo.