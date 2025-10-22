Sarkozy recibió amenazas de otros reos en su primera noche en prisión

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió amenazas de otros reos durante su primera noche en prisión, lo que ha motivado la apertura de una investigación de la Fiscalía que ha conducido al interrogatorio de tres internos.

Según revela este miércoles la emisora Europe 1, varios vídeos grabados con teléfonos móviles clandestinos en posesión de prisioneros de la parisiense cárcel de La Santé, donde está recluido Sarkozy desde este martes, fueron difundidos a través de las redes sociales.

En los mismos se aprecia cómo otros reos insultan y amenazan al expresidente, que ingresó en ese centro por una condena a cinco años de cárcel por la financiación ilegal, con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, de la campaña electoral que le condujo al Elíseo en 2007.

En los vídeos se ve cómo esos insultos y amenazas son proferidos a través de las ventanas desde celdas cercanas a la de Sarkozy, que se encuentra en una zona protegida y aislada del resto de los reclusos.

Al menos uno de esos vídeos ha sido autentificado y ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que la ha puesto en manos de la policía judicial, según Europe 1.

Un primer registro de varias celdas permitió a los agentes confiscar varios teléfonos y colocar bajo vigilancia a tres reclusos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había confirmado esta mañana que Sarkozy contará con la protección de dos policías de forma permanente durante su estancia en prisión, agentes que, según desvelaron posteriormente varios medios, están armados.

Una decisión "inédita" que Nuñez justificó por "el estatus y las amenazas que pesan" sobre Sarkozy, pero que generó malestar entre el personal penitenciario, que lo consideró como una injerencia en sus labores.

El abogado del exjefe del Estado, Jean-Michel Darrois, aseguró que la entrada en prisión de Sarkozy provocó gritos e insultos en el recinto carcelario.

Además de una entrevista con su letrado, en su primer día entre rejas el primer presidente francés que es encarcelado recibió también la visita de su esposa, la exmodelo y cantante Carla Bruni, según la cadena BFMTV.

Ella le acompañó de la mano este martes a la salida de su domicilio a primera hora de la mañana, cuando se dirigía al vehículo que le condujo a la prisión de La Santé.

Los abogados de Sarkozy indicaron que han depositado una demanda de liberación condicional de su cliente que será revisada en el plazo de un mes.

El presidente de Francia entre 2007 y 2012 fue condenado el pasado 25 de septiembre a cinco años de cárcel por asociación de malhechores con vistas a obtener una financiación ilícita de su primera campaña presidencial con dinero del régimen de Gadafi.

Pese a que recurrió esa sentencia, que será juzgada en Apelación en la próxima primavera, la sentencia incluyó la aplicación preventiva de la pena de privación de libertad.