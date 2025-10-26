Rusia bombardea la ciudad ucraniana de Jersón tras un intento fallido de entrar en ella

Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

La ciudad meridional de Jersón, atacada a diario por drones rusos, ha sido objeto de un bombardeo masivo por parte del Ejército de Rusia, estacionado al otro lado del río Dniéper, después de que tropas invasoras fueran repelidas tras intentar cruzar las aguas y entrar en la ciudad. Una serie de ataques llevados a cabo por lanzacohetes rusos el viernes, que causaron la muerte de tres habitantes y dejaron 29 heridos, se convirtieron en una de las mayores ofensivas contra Jersón desde el inicio de la invasión. «Estamos acostumbrados a los ataques y al peligro diarios, pero esta vez los rusos han apuntado incluso a aquellas partes de la ciudad que se consideran más seguras», señaló Pogomí tras los impactos que alcanzaron varios edificios residenciales en el distrito más occidental de la ciudad, situado más lejos del río. Ese bombardeo se produjo tras las afirmaciones rusas de haber cruzado el río Dniéper y entrado en el distrito de Korabel, situado en la isla Cuarentena de la ciudad, capital de la región homónima invadida por Rusia hace más de tres años y medio. El miércoles 22 de octubre, Vladímir Saldo, un funcionario instalado por Rusia en la parte de la región de Jersón ocupada por las fuerzas rusas, compartió un vídeo en el que se veía supuestamente a soldados de Moscú izando su bandera en el distrito. La agencia de noticias rusa TASS informó, con fuentes del Ministerio de Defensa de Moscú, de un asalto exitoso, pero al día siguiente se retractó. «A pesar de las ruidosas afirmaciones, los invasores rusos no lograron llevar a cabo un asalto anfibio en la isla de Cuarentena de la ciudad», subrayó Oleksandr Kovalenko.