Israel permite a Hamás ayudar a Cruz Roja para buscar rehenes

La paz en Gaza requiere que todas las partes den un paso atrás, que cedan algo. Israel exige como condición innegociable la entrega de los cadáveres de todos los rehenes capturados por Hamás. El grupo islamista se comprometió a devolver los cuerpos, pero asegura que tiene dificultades para encontrar algunos restos entre las montañas de ruinas que componen hoy el desolador paisaje de la Franja. Faltan 13 por recuperar. En un gesto de distensión, el Gobierno de Benjamín Netanyahu autorizó ayer a integrantes de la milicia a sumarse a las tareas de búsqueda que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en colaboración con equipos llegados desde Egipto. Tel Aviv permite incluso que los miembros de Hamás atraviesen la 'línea amarilla' que delimita la posición en la que se han replegado las tropas armadas hebreas. «El CICR está llevando a cabo una operación en Gaza a petición de ambas partes para facilitar la recuperación de los restos de los fallecidos, como intermediario neutral y de conformidad con el acuerdo del alto el fuego", confirmó Sarah Davies, portavoz de la Cruz Roja. Pese a este paso conjunto, la tensión continúa. El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, dijo que colaboraban en la operación con el objetivo de «no dar un pretexto a Israel para reanudar la guerra». Por su parte, el Gobierno de Netanyahu insiste en que «Hamás sabe dónde están los rehenes». Expresa sus dudas sobre la voluntad del grupo islamista de devolver cuanto antes todos los cuerpos.

A bordo del Air Force One, Donald Trump maneja el mundo como si fuera una bola que cabe en sus manos. Recién aterrizado en Catar, donde hizo escala ante de viajar a Asia para cerrar un acuerdo comercial con China, el presidente de Estados Unidos lanzó en la noche del sábado al domingo una advertencia a Hamás para que entregue cuando antes los 13 cadáveres de rehenes israelíes que aún no ha devuelto. «Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy siguiendo esto muy de cerca». Fijó un plazo. A través de su red digital Truth Social, el líder republicano calificó como «muy sólida la paz en Oriente Medio». No quiere que nadie la rompa. Por eso, exigió a Hamás reanudar «rápidamente» la entrega.