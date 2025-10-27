Las bombas modificadas rusas generan alarma en Kiev

Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

Los recientes ataques de Rusia con bombas aéreas guiadas contra regiones ucranianas más alejadas del frente, incluido el primer ataque contra la costera ciudad de Odesa el viernes, suponen una amenaza acuciante, pues Moscú intensifica actualmente sus ataques aéreos contra zonas civiles para forzar a Ucrania a capitular. Conocidas por su devastador poder explosivo y su abundancia en número en el arsenal ruso, las bombas han sido una piedra angular de la estrategia de Rusia para destruir las posiciones militares ucranianas y arrasar ciudades como Avdiivka y Vuhledar con meses de implacables bombardeos. Los aviones rusos, que operan más allá del alcance de la mayoría de las defensas aéreas ucranianas, lanzan entre 4.000 y 5.000 bombas de este tipo al mes contra las regiones fronterizas y del frente, que suelen alcanzar entre 20 y 25 kilómetros dentro del territorio ucraniano. Sin embargo, bombas recientemente modificadas, conocidas como «Grom-1/2» y equipadas con motores de propulsión a reacción, pueden alcanzar hasta 150 kilómetros más allá del frente, lo que aumenta el temor a una mayor capacidad de Rusia para intimidar a la población civil, ya que Ucrania carece de medios para contrarrestar estas armas o los aviones que las lanzan.

Nueva amenaza

Hasta hace poco, las regiones fronterizas y en primera línea como Cherníguiv, Sumi, Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia eran las más afectadas por los bombardeos con estos sistemas. Pero los ataques con esas bombas modificadas contra Mykolaiv el pasado 16 de octubre, Poltava del pasado lunes, Odesa, el viernes y Kamianske en la región de Dnipropetrovsk, el sábado, marcaron una alarmante expansión de la amenaza. Expertos y funcionarios ucranianos informan de que las últimas modificaciones de las bombas rusas amplían su alcance a aproximadamente 200 kilómetros. Lanzadas a entre unos 50 y unos 80 kilómetros de la línea del frente, estas bombas pueden penetrar entre 120 y 150 kilómetros dentro de Ucrania. «Se trata de una nueva y grave amenaza para la región de Odesa".