El Polisario rechazará negociar sin referendo

El Frente Polisario rechazará negociar con Marruecos si la resolución redactada por Estados Unidos, que votará el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves, establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental. "Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado", declaró en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20 % del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui. El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington distribuido el 22 de octubre entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU