El huracán ‘Melissa’ alcanza Jamaica con categoría 5

El potente huracán Melissa tocó ayer tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos, y su ojo impactó en New Hope, Westmoreland, en el suroeste de la isla. De acuerdo a las autoridades jamaicanas, el ojo del huracán Melissa tocó tierra a las 12:02 hora local (17:02 GMT) en Westmoreland, distrito limítrofe con Saint Elizabeth. Se trata de «uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico», según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.