Suben a los 110 muertos por las bombas en Gaza, 46 son niños

«¿Por qué nos habéis bombardeado?», se pregunta en medio de la incertidumbre Yahia a las afueras del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de Gaza, donde este miércoles las madres lloran frente a los cuerpos de sus hijos, entre ellos niños, que fueron alcanzados por los últimos bombardeos israelíes en la Franja. Los decenas de ataques lanzados por Israel en medio del alto el fuego comenzaron la tarde del martes y se extendieron hasta la mañana de este miércoles, dejando más de un centenar de palestinos muertos, entre ellos al menos 68 mujeres y niños, y un reguero de sufrimiento inesperado. Tras los bombardeos, los gazatíes se sientan sobre los restos de sus casas, con las manos en la cabeza, mirando el horizonte de destrucción; entre el polvo y el silencio se preguntan lo mismo que Yahia, mientras otros suben sobre los escombros buscando a más víctimas. «¿Pero por qué? Nadie entiende nada. Como pueden ver, hay mártires (muertos), hay niños. Sin motivo, sin justificación alguna», dice a EFE Yahia, con el rostro exhausto y las ojeras marcadas. «Hace menos de un mes hubo un alto el fuego —recuerda Yahia-. Cada uno regresó a su casa, los niños volvieron a la escuela, la gente intentó reconstruir su vida. Y de repente, en plena noche, otra vez, los bombardeos». Al amanecer, los hospitales como Al Awda se llenaron de heridos y cuerpos cubiertos con mantas blancas, mientras afuera la población comenzó a enterrar a las víctimas. Este hospital del centro de Gaza recibió los cuerpos de 32 personas muertas por el fuego israelí. «En plena noche, y después del acuerdo de tregua, la aviación bombardeó dos edificios. En el primero, de tres plantas, murieron dos familias enteras. Dos horas más tarde atacaron otro, de dos plantas, donde murieron tres familias. En total, más de veintiún mártires (muertos)», cuenta otro ciudadano palestino desde el cementerio próximo al hospital, mientras entierran a los fallecidos. Los ataques se produjeron en toda la geografía gazatí, desde el sur hasta el norte, donde se ubica la ciudad de Gaza, capital del enclave que ha sufrido especialmente en los últimos meses con la ofensiva israelí que trataba de ocupar la urbe y desplazó a cientos de miles de personas.

