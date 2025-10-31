Trump prepara un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de EE UU, Donald Trump, ya ha tomado la decisión de atacar en Venezuela objetivos militares y de infraestructura que puedan servir al narcotráfico, según fuentes del Miami Herald. "El ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas", publicó este viernes el conocido rotativo de Florida. El periódico The Wall Street Journal lo publica también con más cautela, matizando que el presidente aún no ha tomado la decisión, mientras que la Casa Blanca lo niega. "Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando", desacreditó la secretaria adjunta de Comunicación Anna Kelly. En cualquier caso, la noticia debe haber caído como una bomba sobre el presidente venezolano y líder bolivariano, Nicolás Maduro, y su camarilla, a quienes Estados Unidos acusa de liderar el cártel de los Soles. El nombre procede de los soles dorados que forman parte de las insignias de los generales venezolanos. Según Washington, los altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos militares participan en una red de narcotráfico y corrupción que cuestan la vida a miles de estadounidenses. El propio Trump da cifras de muertes por opiáceos sintéticos, cuando en realidad esas drogas y fármacos proceden de China y México. El tráfico que cruza Venezuela es principalmente de cocaína procedente de Colombia, que también está en el punto de mira del presidente desde que Gustavo Petro se convirtiese en un crítico mordaz de sus ataques a presuntas narcolanchas.

El redoble de tambores llega con un aviso para que Maduro huya mientras le sea posible. "Está a punto de encontrarse atrapado y pronto puede descubrir que ya no puede ni abandonar el país", advirtió la fuente anónima del diario Miami Herald. En el pasado, el líder venezolano ha resistido incluso el intento de golpe de Estado de 2019, cuando la primera Administración de Donald Trump apoyó el levantamiento militar instigado por el líder opositor Juan Guaidó. Entonces, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, que ha sido imputado en su segundo Gobierno tras haberse convertido en una voz crítica, le convenció de que podrían forzar ese cambio de régimen sin movimientos militares. Ahora quien tiene el oído del presidente es el secretario de Estado norteamericano, precisamente de origen cubano, Marco Rubio, que ve en la caída de Venezuela un paso necesario para forzar la ansiada caída del régimen cubano.

"Rubio sabe que no puede venderle a Trump una causa militar ideológica, o convencerle de enviar tropas solo con el argumento de derrocar a un comunista. Así que ha tenido que encontrar otras maneras de hacerlo", explicó al medio Democracy Now Alejandro Velasco, profesor de Política Latinoamericana de la Universidad de Nueva York, ex director de 'Report on the Americas' y autor del libro 'Barrio en ascenso: La política popular urbana y la construcción de la Venezuela moderna'. Para el experto, Rubio ha encontrado la manera de convencer a Trump a través de una de sus grandes promesas de campaña, la de acabar con el tráfico de drogas. "Pero, para que eso sea una amenaza creíble, además, tiene que vincularlo con Colombia, que es el principal productor".

La estrategia sigue siendo forzar el exilio de Maduro, quien puede sentir la necesidad de viajar a Rusia o China a medida que vea caer las bombas sobre Caracas. Después de atreverse a bombardear instalaciones nucleares en Irán, nadie duda de que Trump sea capaz de atacar Venezuela por aire. Los objetivos serían instalaciones militares, puertos y pistas de despegue que EE UU considere pueden ser usados para el tráfico de drogas. Según sus estimaciones, el Cártel de los Soles mueve 500 toneladas de cocaína al año, que acaban en Estados Unidos y Europa.

50 millones por Maduro Ninguna fuente ha querido o ha sabido decir si el ataque podría tener al propio Maduro en la diana, pero la del Miami Herald intentó espolear el miedo asegurando que "hay más de un general dispuesto a capturarle y entregarle a EE UU". El presidente venezolano tiene abierta una causa judicial por narcotráfico en Nueva York desde marzo de 2020, cuando el primer Gobierno de Trump le acusó de conspirar con la guerrilla colombiana para sus operaciones de narcotráfico. En agosto pasado la fiscal Pam Bondi dobló la recompensa por su captura hasta 50 millones de dólares y la extendió a algunos de sus principales lugartenientes, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, al que acusa de dirigir el cártel de los Soles. Nadie cree, sin embargo, que Trump esté dispuesto a sostener una invasión terrestre, aunque sí ha autorizado operaciones encubiertas dentro del país. Desde agosto el Pentágono ha movilizado en la región la mayor fuerza de guerra que se haya visto este siglo en el Caribe, con el portaviones Gerald Ford en camino para sumarse a los cuatro destructores USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt, además de un submarino, el USS Normandy, que transporta misiles guiados y el USS Lake Erie, equipado con misiles Tomahawks. Otros dos barcos anti submarinos, cinco equipados con anfibios y dos auxiliares completan la mayor flota desplegada en Latinoamérica desde la Guerra Fría. En total, cerca de 10.000 militares y una fuerza de combate aéreo formada por 90 cazas FA-18 y F-35 y un enjambre de drones que podrían ser responsables de los 14 ataques perpetrados contra presuntas narcolanchas, en las que habrían fallecido 61 personas.

El ex asesor de Trump para Venezuela durante su primer mandato, Eliott Abrams, recordó al columnista Andrés Openheimer que la invasión de Panamá en 1989 requirió de 30.000 tropas. "Lo que Trump prefiere son operaciones selectivas, como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani o los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán a comienzos de este año", afirmó.