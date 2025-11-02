Marruecos reivindica su triunfo diplomático en la ONU por el Sáhara

Miles de saharauis acudieron este jueves a la cuarta convocatoria de protestas esta semana contra la iniciativa estadounidense para el Consejo de Seguridad de la ONU que propondría una autonomía en Marruecos para el Sáhara Occidental, ante lo que los manifestantes aseguraron que "prefieren seguir siendo refugiados a marroquíes".EFE/ Laura Fernández Palomo

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental desató elogios unánimes entre la clase política y económica de Marruecos así como la sociedad civil y la prensa que la calificaron como un triunfo de la estrategia diplomática del país magrebí. El Consejo de Seguridad aprobó el viernes una resolución que renovó durante un año la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso) tomando como base el plan de autonomía marroquí, presentado en 2007, para lograr una solución al conflicto que cumple 50 años enfrentando Marruecos con el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia. El consejo, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra —Argelia no votó-, expresó su apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura, para que se mantengan negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo «la libre determinación» del pueblo saharaui.

La reacción fue unánime en el país, que reivindica su triunfo en la ONU. Mientras, los marroquíes continúan celebrando, ahora en las redes sociales, la decisión del consejo, compartiendo elogios a la diplomacia de su país, y publicando fotos del rey o del mapa de Marruecos incluyendo el Sáhara, acompañadas del hashtag «#Marruecos está en su Sáhara».

Tras la votación del Consejo de Seguridad, el rey Mohamed VI dirigió un discurso a la nación en el que calificó la resolución del Consejo de Seguridad de «un cambio histórico», al tiempo que tendió la mano a Argelia, con la que su país mantiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2021.

El Frente Polisario rechazó ayer de plano participar en negociados basadas en «propuestas» que «legitimen» la «ocupación marroquí» del Sáhara Occidental y les «prive» del derecho a la autodeterminación».

«El Frente Polisario afirma que los enfoques unilaterales que buscan sacrificar el Estado de derecho, la justicia y la paz por intereses políticos a corto plazo no harán sino agravar el conflicto», declaró el movimiento independentista saharaui en un comunicado.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha solicitado ayer a las Naciones Unidas que rectifique la reciente decisión del Consejo de Seguridad de renovar su misión en el Sáhara Occidental, tomando como base la propuesta de una autonomía dependiente de Marruecos, algo que, ha recalcado, «llega porque cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos».

Según Montero, lo que Naciones Unidas tiene que hacer es «rectificar» a su Consejo de Seguridad, «que ayer cedió a las amenazas de los matones de EE UU, que son un peligro para la humanidad y por primera vez apoyaba un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui».