Las urnas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia ponen a prueba la influencia de Trump

Publicado por Efe Nueva York Creado: Actualizado:

Millones de estadounidenses estaban llamados a las urnas ayer para elegir alcalde en ciudades como Nueva York y Miami, gobernador en estados como Nueva Jersey y Virginia, o para decidir sobre un nuevo mapa electoral para las elecciones al Congreso en California, cuando se cumple prácticamente un año de la victoria del presidente, Donald Trump, cuya influencia en algunas de estas contiendas se pondrá a prueba ahora. En total, más de treinta estados celebraron comicios que servirán para medir el pulso político del país tras nueve meses del segundo mandato de Trump, no exentos de polémica, mientras el Partido Demócrata busca recomponerse del batacazo antes de las elecciones de medio término.

Una de las carreras que más protagonismo ha adquirido es la de la alcaldía de Nueva York. El candidato demócrata, Zohran Mamdani, lidera las últimas encuestas seguido del independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado, y el republicano Curtis Sliwa. Mamdani, que de ganar las elecciones como predicen las encuestas se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad, y en el más joven desde 1892, representa al ala más izquierdista dentro de los demócratas. Durante la campaña ha sido acusado de populista, o de «comunista» como le clasifica Trump, que este lunes pidió el voto para Cuomo, pese a que lo criticó con dureza durante su etapa como gobernador demócrata.

La victoria de Mandani, representante de un ala progresista en alza en la órbita de un Partido Demócrata desdibujado, podría suponer un revés para un Trump que siempre quiso dejar su impronta en su natal Nueva York.

Otra gran ciudad de EE UU que celebra elecciones municipales es Miami. Allí trece candidatos luchan por suceder al alcalde, Francis Suárez, muy cercano a Trump y quien no puede presentarse a la reelección para un tercer mandato consecutivo como regidor pero lo hace su padre, Xavier Suárez.