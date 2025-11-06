Suben a doce las personas muertas por el accidente de un avión de carga de UPS en Estados Unidos

Captura de video tomada de un rastreo en redes sociales que muestra el momento de la explosión de un avión de la empresa de carga UPS, el pasado 4 de noviembre, en el aeropuerto internacional Muhammad Ali, en Louisville (Kentucky, EE.UU).EFE

Publicado por EFE Washington Creado: Actualizado:

El saldo de personas muertas en Louisville, Kentucky, aumentó a al menos doce tras el accidente el pasado martes de un avión de carga de la compañía UPS, que habría perdido un motor en pleno vuelo antes de estrellarse y explotar, según expertos federales que investigan el siniestro.

De los restos encontrados en el sitio del desastre, tres podrían pertenecer a los tripulantes que se encontraban en la aeronave, mientras que el resto aún no han sido identificados, informó Craig Greenberg, alcalde de la localidad en mención del centro sureste de Estados Unidos.

Greenberg afirmó que el número de fallecidos podría seguir elevándose a medida que se trabaja en el sitio, donde ya el equipo de rescatistas ha pasado a la fase de recuperación.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya había dicho, al confirmar las once víctimas mortales, que el número muy probablemente ascendería a doce.

En todo momento se ha dejado abierta la puerta, por parte de las autoridades, a que siga creciendo la cifra de víctimas. Especialmente porque, como dijo el gobernador, "hay un puñado de personas más" a las que siguen buscando, que esperan "que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.

Aunque aún no se ha confirmado una causa oficial del accidente, resultados preliminares demuestran que el ala izquierda del avión se habría incendiado y un motor se "desprendió" de la aeronave poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, dijo el experto de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) Todd Inman.

El vuelo 2976 de UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes de Estados Unidos, se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor.

Las razones del desastre siguen en investigación.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según consta en un informe de la empresa.