La prohibición del velo integral ¿en qué países es legal?

Una mujer con velo integral, junto a otras dos vestidas con el hiyab, el pasado viernes en El Vendrell

El debate sobre el uso del velo islámico integral, conocido comúnmente como burka o niqab (que cubre todo el rostro dejando solo los ojos al descubierto), ha llevado a varios países europeos a implementar leyes que restringen o prohíben su uso en espacios públicos, invocando principalmente razones de seguridad, orden público y cohesión social.

A continuación, se presenta un resumen de los países europeos que han adoptado normativas contra el velo integral:

Países con Prohibición Total o Generalizada

Estos países fueron pioneros en establecer una prohibición amplia del velo integral en espacios públicos:

Francia (Desde 2011): Fue el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición general. La ley veta el uso de cualquier prenda que cubra el rostro en el espacio público, incluyendo la calle.

Bélgica (Desde 2011): Adoptó una prohibición similar a la francesa, penalizando el uso del velo integral en la vía pública.

Austria (Desde 2017): Prohíbe el uso de velos que cubran el rostro, como el burka y el niqab, en espacios públicos bajo la llamada «Ley de Prohibición del Cubrimiento Facial».

Dinamarca (Desde 2018): El país implementó una ley que prohíbe cubrirse la cara en espacios públicos, con multas para quienes incumplan la normativa.

Suiza (Desde 2021): Tras un referéndum a nivel federal, se prohibió ocultar el rostro en el espacio público, lo que incluye el velo integral.

Bulgaria: Aprobó una ley en 2016 que prohíbe el uso de prendas que cubran completamente la cara en lugares públicos, con el objetivo de promover la integración y la seguridad.

Países con Restricciones Parciales o Locales

Otros estados han optado por regulaciones más específicas o localizadas:

Países Bajos (Desde 2019): La prohibición es parcial y se aplica únicamente en ciertos espacios públicos específicos, como edificios gubernamentales, transporte público, escuelas y hospitales, pero no en la calle abierta.

Alemania: La regulación varía según el estado (o Lander). A nivel federal, existe una prohibición para funcionarias públicas, militares y juezas durante el ejercicio de sus funciones. Varios estados federados tienen leyes que restringen el uso del velo integral en el ámbito educativo para las estudiantes.

Italia: Aunque no existe una ley nacional que prohíba el velo integral, algunas regiones y municipios han impuesto restricciones locales basándose en antiguas leyes de seguridad pública de 1975 que prohíben ir con el rostro cubierto en público sin una razón justificada.

Noruega: Prohíbe el velo facial (burka y niqab) específicamente en instituciones educativas, incluidas escuelas y universidades.

Letonia: Se unió a la tendencia de prohibir la prenda islámica en lugares públicos en 2017, justificándolo por razones de seguridad y promoción de la cultura nacional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado en varias ocasiones las prohibiciones nacionales, como la de Francia, al considerar que estas medidas pueden estar justificadas por la necesidad de garantizar el principio de "vivir juntos" (cohesión social) y el requisito de identificación en una sociedad democrática.