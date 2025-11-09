Paz pone fin a dos décadas de gobiernos de corrupción y socialismo en Bolivia

Publicado por Agencias La Paz Creado: Actualizado:

Bolivia inició ayer una nueva etapa política y diplomática con la investidura de Rodrigo Paz Pereira como presidente, quien prometió abrir el país «al mundo», en una ceremonia que marcará el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y el comienzo de un Gobierno de tendencia centrista. Los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, encabezan la lista de mandatarios que asistieron al acto de juramento en la sede del Parlamento boliviano. También destaca la asistencia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien llegó el viernes a La Paz y calificó su visita como «el viaje más emotivo» de su carrera diplomática. También estuvieron presentes el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, y delegaciones de Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, China y la Unión Europea. La presencia de líderes que durante casi veinte años se mantuvieron distantes del país, debido a la línea ideológica del MAS, marca un giro profundo en la política exterior boliviana. Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha reiterado su voluntad de «restablecer plenamente» las relaciones con Washington, rotas desde 2008 cuando el expresidente Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg. El mandatario electo viajó la semana pasada a Estados Unidos, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con organismos multilaterales para garantizar el suministro de combustibles y la disponibilidad de dólares ante la crisis económica que afronta el país. Su encuentro con Rubio fue calificado como el inicio de «una nueva etapa» en los lazos bilaterales. No estuvieron Cuba, Nicaragua y Venezuela.