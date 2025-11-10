Doce puntos por cada ruso muerto

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuando empezó en 2022 la guerra de Ucrania se atascó en un lodazal. Las bombas rusas removieron la tierra y salpicaron el frente de restos humanos y chatarra militar. Era un imagen de conflictos del pasado siglo. Ecos de trincheras antiguas, de órdenes de calar la bayoneta y de aquel silbido escalofriante de un oficial que mandaba avanzar en campo abierto. Los proyectiles enemigos sepultaban a los vivos y desenterraban a los muertos. Todo se convertía en una picadora de carne. Ya no es así. Tampoco en Ucrania. Casi cuatro años después, el ‘arte’ de la guerra se ha adaptado a toda velocidad. Es igual de inhumano, pero más aséptico. Se mata con el mismo gesto de quien aprieta un interruptor. Los drones, hijos de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, lo han cambiado todo. El zumbido de sus hélices aterroriza. Ucrania ha asistido a esa metamorfosis mortal. Hoy, centenares de estos aparatos baratos, fabricados algunos en impresoras 3D, se encargan de matar a diario. Son controlados desde la distancia por voluntarios que se manejan en el frente como si fuera un videojuego. Detectan el objetivo en la pantalla, apuntan y dirigen el dron hacia ese punto. Los juegos tradicionales dejan pistas; ahora dejan un rastro de sangre. Y como en los pasatiempos digitales, la muerte tiene premio. Ya no son medallas ni ascensos. En agosto de 2024, el Gobierno ucraniano puso en marcha una competición que sigue en activo. Varios equipos militares especialistas en el manejo de drones pugnan en una especie de liguilla para ver quién logra más puntos. ¿Puntos? Como en un videojuego: un soldado ruso muerto vale 12 puntos; un piloto de dron da más: 15 si resulta herido y 25 si es eliminado; captura un prisionero se eleva a 120; acabar con un sistema de lanzamiento de proyectiles se premia con 70 puntos, y destruir un tanque suponía 40, aunque cada vez vale menos acabar con uno de estos blindados. De hecho, ya sólo dan 8. Si al inicio de la invasión los tanques eran fundamentales, ahora han perdido atractivo. Apenas se dejan ver para no ser localizados por el enemigo aéreo. La muerte cada vez da más réditos.