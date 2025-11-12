Una persistente niebla facilita la incursión rusa en el bastión de Pokrovsk

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

El tiempo ha jugado a favor de Rusia en el frente. Tal y como hizo el ‘general invierno’ contra las tropas napoleónicas y las nazis, en esta ocasión ha sido la niebla —elemento clave para dificultar el uso de drones— la que ha ayudado a los soldados rusos desde el pasado domingo a infiltrarse en el bastión de Pokrovsk, una de las últimas ciudades de la región de Donetsk bajo control de Ucrania. No en vano, las Fuerzas Armadas de Kiev confirmaron este martes que hay más de 300 militares de Moscú en la asediada localidad, escenario de una dura batalla de desgaste desde el 18 de julio de 2024. Antes de la guerra, esta población tenía cerca de 60.000 habitantes. Actualmente se estima que solo alberga unos 7.000. Muchos de ellos son personas mayores que se resisten a abandonar sus casas a pesar del peligro que acecha. Este enclave minero e industrial es fundamental para la comunicación con lo poco que controla Kiev en Donbás. Para Rusia, el control de la zona es clave en términos logísticos y también por su simbología, ya que en Donetsk es un ejemplo de resistencia. Las autoridades ucranianas informaron de que las tropas enemigas habían usado «las condiciones meteorológicas adversas para intensificar su ofensiva para conquistar Pokrovsk». Medios rusos Pravda le dieron un tinte épico a los vídeos que muestran los avances rusos en la ciudad. La misma publicación asegura que Moscú ha conquistado ya el «bastión de Bajmut» y que hará lo mismo con Pokrovsk y con cualquier otro que sea necesario, como ya ocurrió con Avdiivka en febrero de 2024. Aunque Rusia pensó que Ucrania duraría poco, está siendo más difícil de lo previsto para el Kremlin. Así lo evidenció una publicación en marzo de 2022 de la agencia estatal RIA en la que se celebraba la victoria rusa sobre Ucrania y el regreso de la ‘Pequeña Rusia’, el nombre que se le dio en la propaganda del Imperio ruso al país eslavo. Por su parte Kiev sigue manteniendo el pulso a Moscú. Según el Ejército ucraniano, desde principios de noviembre habrían caído 162 militares rusos y 39 habrían resultado heridos. Según informan medios como The Moscow Times (agente extranjero por Rusia), el principal problema para que Ucrania pueda resistir en Pokrovsk es la logística. Según su fuente, «las carreteras están totalmente bloqueadas por los drones».