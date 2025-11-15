EE UU eleva la presión en América Latina con su operación militar

- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a simpatizantes durante la Gran Marcha de la juventud comunera este jueves, en Caracas (Venezuela). Maduro denunció que en Estados Unidos "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes migrantes del país suramericano, a quienes luego, dijo, "expulsan a patadas".EFE/ Miguel Gutierrez

«Lanza del Sur». Estados Unidos ha puesto ya nombre a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento no demostrado de lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en bombardeos de lanchas, en los que han muerto la mayor parte de sus ocupantes, y en una mayor presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un mensaje en la red social X, el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

El anuncio se produce solo tres días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque —más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves-. Se suma así a otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas que ya estaban en la zona.

Desde el mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. El Gobierno de EE UU ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, que la Administración de Trump declaró en julio como grupo terrorista.

Este despliegue militar también ha tensado la relación de Washington con Colombia y su presidente, Gustavo Petro, acusado por Trump de ser «narcotraficante».

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha instado a los países de la región del Caribe a «luchar para mantener la paz» ante las «agresiones militares» del Ejército de Estados Unidos en aguas caribeñas y del Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han dejado decenas de muertos en el marco de sus ataques contra embarcaciones.

El Kremlin expresó ayer su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe tras el anuncio del presidente Trump.