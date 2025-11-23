Venezuela dice que maniobras militares de EE.UU. en Trinidad son una «agresión"

Publicado por Agencias Caracas Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que las maniobras militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago son una «agresión» contra la dignidad del pueblo venezolano, en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe. "Triste es que el Gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos", dijo Padrino López en un video compartido en redes sociales. El funcionario sostuvo que los ciudadanos de la isla caribeña están disgustados y perturbados por la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos para seguir sus ejercicios militares que, a su juicio, son «completamente deliberados para amenazar a Venezuela». Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. El lunes, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar «hipotecó» Trinidad y Tobago para «amenazar a Venezuela", al «alojar a una fuerza militar frente» a la nación suramericana. Maduro aseguró que, sin embargo, a la jefa del Gobierno trinitense «le va a ir muy mal", por lo que tachó de «pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región».