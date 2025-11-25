Diario de León

Descubre la pasarela de estrellas en Nueva York por los Emmy Internacionales

"El Archivo 73" se alzó como el indiscutible campeón, llevándose a casa cuatro estatuillas, incluyendo la codiciada de Mejor Serie Dramática.

La 53.ª edición de los Premios Emmy Internacionales, celebrada anoche en el hotel Hilton de Nueva York, ha marcado un antes y un después en el panorama de la televisión global. Contra todo pronóstico, y en una noche que será recordada por sus sorpresas, el drama surcoreano "El Archivo 73" se alzó como el indiscutible campeón, llevándose a casa cuatro estatuillas, incluyendo la codiciada de Mejor Serie Dramática.

El evento, que premia la excelencia en la programación de televisión producida y emitida fuera de los Estados Unidos, vio cómo las producciones tradicionalmente dominantes de Reino Unido, Francia y Alemania eran relegadas por un nuevo y potente frente asiático.

Los Momentos Cumbre de la Noche

Dominio de Asia: "El Archivo 73", un thriller político con tintes de ciencia ficción, cautivó a los votantes por su ambiciosa cinematografía y su guion complejo, superando a la favorita británica. Su estrella, Lee Min-ji, también ganó el premio a Mejor Actriz.

Sorpresa en Comedia: El premio a Mejor Comedia viajó hasta Latinoamérica, concretamente a Argentina, por la irreverente y oscura serie "El Club del Mate". El equipo subió al escenario entre vítores para celebrar la primera victoria en esta categoría para el país en más de una década.

Reconocimiento a la Trayectoria: La leyenda de la televisión brasileña, Maria Helena Silva, fue homenajeada con el Premio a la Trayectoria por sus cinco décadas de influencia en el género de las telenovelas, recibiendo una ovación de pie que duró varios minutos.

Mejor Documental: La estatuilla fue para el desgarrador documental sudafricano "Voces del Cabo", un trabajo sobre la crisis climática y su impacto social, demostrando el poder de la televisión para generar conciencia global.

