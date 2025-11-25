Descubre la pasarela de estrellas en Nueva York por los Emmy Internacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 53.ª edición de los Premios Emmy Internacionales, celebrada anoche en el hotel Hilton de Nueva York, ha marcado un antes y un después en el panorama de la televisión global. Contra todo pronóstico, y en una noche que será recordada por sus sorpresas, el drama surcoreano "El Archivo 73" se alzó como el indiscutible campeón, llevándose a casa cuatro estatuillas, incluyendo la codiciada de Mejor Serie Dramática.

El evento, que premia la excelencia en la programación de televisión producida y emitida fuera de los Estados Unidos, vio cómo las producciones tradicionalmente dominantes de Reino Unido, Francia y Alemania eran relegadas por un nuevo y potente frente asiático.

Los Momentos Cumbre de la Noche

Dominio de Asia: "El Archivo 73", un thriller político con tintes de ciencia ficción, cautivó a los votantes por su ambiciosa cinematografía y su guion complejo, superando a la favorita británica. Su estrella, Lee Min-ji, también ganó el premio a Mejor Actriz.

Sorpresa en Comedia: El premio a Mejor Comedia viajó hasta Latinoamérica, concretamente a Argentina, por la irreverente y oscura serie "El Club del Mate". El equipo subió al escenario entre vítores para celebrar la primera victoria en esta categoría para el país en más de una década.

Reconocimiento a la Trayectoria: La leyenda de la televisión brasileña, Maria Helena Silva, fue homenajeada con el Premio a la Trayectoria por sus cinco décadas de influencia en el género de las telenovelas, recibiendo una ovación de pie que duró varios minutos.

Mejor Documental: La estatuilla fue para el desgarrador documental sudafricano "Voces del Cabo", un trabajo sobre la crisis climática y su impacto social, demostrando el poder de la televisión para generar conciencia global.