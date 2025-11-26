Los aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron este lunes las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24. El mismo día que EE.UU. hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones. Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano. Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados. Las tensiones viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Este lunes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, visitó Puerto Rico y se reunió el martes con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe. Donald Trump está planeando mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro, según informó este lunes el medio digital Axios citando fuentes anónimas de la Administración estadounidense. Según estas fuentes Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está «en fase de planificación». "Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento", aseguró a Axios un funcionario estadounidense cercano a las supuestas conversaciones con Caracas. La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela.