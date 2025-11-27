Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong

Publicado por María Rego Madrid Creado: Actualizado:

Un enorme incendio devoró el miércoles buena parte del complejo residencial de Wang Fuk Court, en el norte de Hong Kong, sin que aún se sepa con certeza ni su origen ni el número de víctimas en su interior. La última actualización de las autoridades hongkonesas contabilizaba ya este jueves 83 fallecidos -entre ellos, un efectivo del servicio de extinción- y decenas de heridos, aunque se espera que el balance definitivo sea todavía más trágico, ya que casi 300 personas estaban desaparecidas.

El fuego se declaró poco antes de las 15:00 hora local y se propagó con rapidez "inusual" por el andamiaje de bambú que rodeaba el conjunto de rascacielos, donde un día después continuaban las labores de extinción con más de 700 bomberos desplegados en la zona. Con los edificios aún envueltos en llamas, la Policía informó de la detención de tres personas relacionadas con el suceso; dos directivos y un consultor de una empresa constructora, que fueron acusados de homicidio involuntario por "negligencia grave".

El complejo de Wang Fuk Court, levantado en 1983 y situado en el distrito de Tai Po, se convirtió en unos minutos en una gigante hoguera. Las llamas se extendieron a gran velocidad por al menos cinco de los ocho bloques, alimentadas por la estructura de bambú colocada alrededor de los rascacielos para su renovación y por el poliestireno usado para el aislamiento de los inmuebles que, según las primeras pistas, la Policía habría encontrado "bloqueando algunas ventanas". Asimismo había redes de protección, lonas y cubiertas de plástico que no cumplirían con las normas de seguridad.

No se sabe cuántas personas se hallaban en el interior de los edificios -cada torre constaba de 31 plantas, casi 2.000 apartamentos en total- cuando se desató la tragedia aunque, según el censo más reciente, el vecindario contaba con unos 4.600 residentes. La hora en que comenzó el fuego pudo ayudar a que muchos de ellos estuvieran en ese momento en el trabajo o el centro de estudios.

"Los bomberos no pueden entrar", reconocían fuentes policiales al caer la noche, conscientes del horror que podía haber al otro lado de las llamas. De hecho, decenas de personas atrapadas y sus familias se movilizaron a través de una página web en busca de ayuda mientras el fuego avanzaba sin que pudiera ser sofocado pese a los esfuerzos. La magnitud del incendio -calificado de nivel 5, el máximo- obligó a cortar varios tramos de carreteras cercanas y a suspender la actividad en algunas escuelas. Incluso las formaciones políticas cancelaron la campaña para las próximas elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong en señal de duelo y no se descartaba que los comicios fueran aplazados.

Xi Jinping, preocupado

A los pies de Wang Fuk Court, pese a las advertencias de las fuerzas de seguridad, se amontonaron numerosos vecinos impotentes ante el destino de sus viviendas y también muchos curiosos. "No hay nada que se pueda hacer por la propiedad. Nos preocupa que haya personas dentro", relataba un hombre de 57 años apellidado So. "Estamos inmensamente desconsolados", compartía Ho, ya de noche, mientras decenas de camiones de bomberos trabajaban sin descanso. El presidente chino, Xi Jinping, mostró su preocupación en un comunicado y ordenó a las autoridades locales que pusieran toda la ayuda necesaria a disposición de los damnificados. Entre otras medidas se habilitaron dos refugios temporales. La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales hongkonesa denunció incidentes similares con andamios en abril, mayo y octubre del pasado año.